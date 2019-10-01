中颱米塔遠離台灣！上海開始降暴雨打雷　溫州關閉全市景區

▲米塔颱風朝著大陸沿海靠近。（圖／翻攝自中國氣象愛好者微博）

記者朱世凱／綜合報導

中颱米塔已經漸漸遠離台灣，以每小時20公里左右的速度向偏北方向移動，並且接近大陸沿海。據悉，上海市降雨明顯，累積雨量預估可達暴雨等級，沿江沿海地區則可能出現9至11級陣風。溫州市已關閉全市所有景區，舟山市38家A級景區也發出「暫停開放」公告。

據香港天文台預測路線，米塔將在2日早上8點左右減弱成強烈熱帶風暴（Severe Tropical Storm），集結在上海東部海面，並「轉彎」向南韓南部移動。中國氣象愛好者在微博發文指出，由於米塔沒有深入內陸，真正需要颱風雨的湖北、江西、湖南、安徽、山東等地，仍難以降雨，乾燥少雨的局面將繼續發生；另外，湖南、江西氣溫可能再突破35度。

不少居住上海市的民眾都表示，「一早就被打雷聲吵醒」、「聽到打雷還以為是閱兵閱到這了」、「寶山、楊浦大暴雨」、「去迪士尼和在機場的各位還好嗎？外面天氣真的很糟糕啊」、「希望班機別延誤」；亦有住在內陸的網友說，「我們這兒果真35度，有夠悶熱」、「轉眼間，颱風就上了熱搜」、「啥都沒感覺」。

福建省氣象台則說，受到米塔外圍的影響，1日白天，寧德大部有暴雨到大暴雨；福州東北部有大雨到暴雨，寧德和福州的部分縣市有7到12級陣風，福州東北部部分縣市有7到10級陣風。請有出遊計劃的朋友要備好雨具，注意防範大風。2日開始，全省多雲，其中南平、寧德的局部可能仍有陣雨或雷陣雨。

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▼米塔颱風。（圖／中央氣象局）