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影／南方澳大橋斷坍　蔡英文第一時間口誤「油罐車失火造成」　總統府回應了

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記者張靖榕／綜合報導

宜蘭縣橫跨蘇澳鎮、南方澳的「跨海大橋」今天（1日）上午9點30分左右，突然傳出巨響隨即斷裂落入海中，目前至少造成6人重傷、4人輕傷，另有5人下落不明。總統蔡英文接受聯訪時脫口說出「油罐車失火造成大橋斷裂」，引起網友熱議；由於蔡英文接受聯訪時間點是在一場活動會後，府方發言人也補充，總統是依據第一時間接受到的訊息回應，已持續掌握更新狀況。

▼總統蔡英文依據第一時間回報作出回應。（圖／記者陶本和攝）

▲▼總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）

▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

蔡英文出席績優交通義警表揚會後接受記者採訪，誤稱「油罐車大火造成南方澳大橋斷裂」，目前已經動員所有力量搜救，並要求所有單位力求將損害降至最低，希望在最短時間將所有人救上岸。蔡英文也指出，內政部長徐國勇已經趕赴南方澳現場處理。

網友看到總統口誤紛紛留言揶揄，「中油就決定是你了」、「油罐車司機的責任，抓到了」、「最近司機都要背鍋，真慘」、「原來是失火」、「這是要學柯p失言嗎？別亂學阿。」

對此，總統府發言人補充，針對「南方澳跨海大橋坍塌」事件，總統蔡英文是根據災情第一時間回報作出發言，後續災情說明已由相關單位更新，總統也持續密切掌握災情中。

►不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

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