驚悚畫面！南方澳大橋轟一聲斷裂　瞬間濺起「3樓高浪花」...漁船被推回港

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭縣南方澳1日上午9時許傳出重大災難，橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋突然坍塌，瞬間揚起至少3樓高的浪花，造成3艘漁船被壓住，場面相當驚悚！目前搜救人員已救出其中2艘船中的船員，其中1名救出時意識模糊。此外，還有1艘船被另外2艘壓入水底，初步估計船上至少有5名船員受困其中，目前已派潛水員下水積極搶救。

▲南方澳跨海大橋斷裂，瞬間揚起3樓高浪花。（圖／宜蘭消防局第一岸巡隊提供）

1日上午9時30分左右，宜蘭南方澳跨海大橋突然傳出一聲巨響，只見橋梁接點處竟發生斷裂，整段橋梁就這麼落入海中，當時一輛行駛中的油罐車當場掉落，車頭撞上橋墩，燃起熊熊大火，現場火舌狂竄，冒出濃濃黑煙，而橋斷裂瞬間，揚起至少3樓高的浪花，畫面相當駭人！

另外，現場至少有3艘漁船遭壓損，而搜救人員已先將2艘船中的船員救出，目前已知有6人重傷4人輕傷，此外，還有1艘船被另外2艘壓入水底，初步估計船上至少有5名船員受困其中，目前已派潛水員下水搶救中。

海巡署接獲通報後，立即成立緊急應變中心，國軍第三座戰區工兵團也進駐協助救援，而目前已救出10人，其中6人重傷送往博愛醫院，4人輕傷2人送榮總蘇澳分院。此外，現場最新消息傳出，有5人下落不明，目前搜救人員正積極搶救中。

【更多新聞】

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷 「5人失蹤」



海陸搶救畫面曝！南方澳大橋坍塌 烈火吞噬油罐車...傷患被抬出「情況危急」



影／斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩 火舌濃煙狂竄



影／南方澳跨海大橋崩塌！油罐車「差1秒駛出橋」…墜碼頭燃燒司機重傷