回擊「大哥哥爭議」　日本代表酸台灣媒體：明天刊登我是媚台派代表

▲總統蔡英文上午接見沼田幹夫。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對媒體指稱外交部長吳釗燮贈紀念牌給即將卸任的日本代表沼田幹夫是「媚日派」。對此，沼田幹夫1日上午反擊，強調他在台灣有兩位「大哥哥」，分別是國安會秘書長李大維、台日關係協會會長邱義仁，還有兩位小弟弟吳釗燮跟林成蔚，「也許明天台灣的報紙就會刊登個人是媚台派的代表」。

蔡英文上午在總統府頒發大綬景星勳章給日本台灣交流協會台北事務所代表沼田幹夫；針對先前吳釗燮贈送紀念牌上寫「感謝沼田幹夫大使/我最敬愛的大哥哥/任內的完美服務 外交部長吳釗燮 2019.9.27」，遭到媒體批評是「媚日派」，沼田幹夫則親口回應。

沼田幹夫主動提到，「今天早上一起床看到聯合報的新聞，也刊載吳釗燮部長跟個人有關的一些評論與報導。聯合報的報導批判吳部長對個人的稱呼是『最親愛的大哥哥』。」

沼田幹夫說，事實上，他在台灣有「最親愛的大哥哥」兩位，也有「最親愛的小弟弟」兩位。這兩位大哥哥分別是李大維國安會秘書長及邱義仁台日協會會長，至於「最親愛的小弟弟」，則是吳釗燮外交部長及林成蔚國安會諮詢委員。

他還諷刺地說，「個人在台灣有這麼多的大哥哥跟小弟弟，也許明天台灣的報紙就會刊登個人是『媚台派的代表』。」

▼總統蔡英文上午接見沼田幹夫。（圖／總統府提供）



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