期交所：盼年底那斯達克100期貨日均交易量破千口　富櫃200期貨破500口

▲台灣期貨交易所今（1）日與證券櫃檯買賣中心正式推出「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市」暨「華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」記者會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣期貨交易所今（1）日與證券櫃檯買賣中心正式推出「美國那斯達克100指數期貨及櫃買富櫃200指數期貨上市」暨「華南永昌富櫃200報酬指數ETN上櫃掛牌」記者會，期交所總經理黃炳鈞今出席活動時表示，對於今天推出的產品相當有信心，原本預估可在1年內日均交易量突破1000口及500口，但如今看來應該可望在年底達到目標。

期交所董事長許虞哲表示，期交所遵循行政院推動的「金融發展行動方案」順利推動美國那斯達克100指數期貨掛牌外，還加碼推出富櫃200指數期貨，順利達成促進商品多元化的政策目標。且這2項商品可一次滿足國人參與美國、台灣科技股漲跌需求。

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而櫃買中心董事長陳永誠指出，為提供更完整的產品線，以滿足證券市場各類參與者需求，今年3月27日推出的富櫃200指數，現在已經成為追蹤上櫃股票市場走勢的最佳指標，同時也響應政府扶植我國中小型企業發展政策。

另外，黃炳鈞則是提到，期交所一直都在努力把商品國際化及多元化，這次會推出富櫃200這項商品最主要也是觀察到市場上，大多是自然人交易，約佔了7-8成，那這樣中小型的股票應該佔了不少投資人交易的需求；另外，那斯達克100期貨這項商品主要是提倡國際化，主要是106年時，推出了道瓊與S&P的成效不錯，且光從今年1-8月道瓊的交易量就來到了154萬口，比去年同期成長了87%。

最後，黃炳鈞也說，這次推出的新商品也期待可以創下亮眼成績，因為光是道瓊現在每天的交易量就來到9700口，因此也希望那斯達克100可以每天突破1000口交易量，富櫃200可以突破500口。