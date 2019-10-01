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影／南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟

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▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

▲南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

記者周亭瑋／綜合報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生坍塌意外，造成至少20多人受傷。一名陳姓網友稍早發文，表示他和同事3人出事前10分鐘才路過，在震驚之餘他也喊話，「今天油罐車成為壓垮南方澳大橋的最後一根稻草，除了百姓生命財產受到損壞，主管機關的疏失怠慢，是否也要一並調查清楚？」

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這起重大災難事故發生在今天上午9點半左右，一輛油罐車行駛過橋，不料駛抵對岸時，大橋兩側端點突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，還因受擠壓而起火燃燒，同時整段橋面也泡入海中。

▲南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前才路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟。（圖／翻攝自臉書、PTT）

▲陳姓網友指出，事發前10分鐘和同事才路過。（圖／翻攝自臉書）

消息傳出後震驚全台，一名陳姓網友也在臉書驚呼，「我跟同事3人在斷橋前10分鐘路過去公司工作，誰知10分鐘後油罐車經過橋竟斷了。」

他表示，蘇迪勒颱風沖毀堤防後，這2、3年在蘇澳港區內製作了很多消波塊作為護堤之用，每天總有許多重車載運大型消波塊通過南方澳大橋，「如果是住在南方澳的居民就知道，經常與這類重車同行大橋時，橋面搖晃程度很大。」

▲▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▲初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。（圖／記者游芳男攝）

陳男直言，「今天油罐車成為壓垮南方澳大橋的最後一根稻草，而在執行運送護堤工作時，主管機關港務公司有無評估其承載荷重上限，還有要將使用年限考慮在內。如今斷橋，除了百姓生命財產受到損壞，主管機關的疏失怠慢，是否也要一並調查清楚？」

另外，也有宜蘭人在PTT提到，「橋斷掉10分鐘前，剛跟老闆和同事開車經過，剛到五結的公司倉庫，就接到家人打來的電話。」

▲南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前才路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟。（圖／翻攝自臉書、PTT）

▲平常通勤的大橋坍塌了。（圖／翻攝自PTT）

網友表示，這座橋基本上他每天都要走個2、3趟，如果當便橋使用應該是沒問題，但這一年開始，都有載消波塊的大卡車從橋上經過，「上橋時橋就震震震，我也都閃得遠遠的，我是不覺得會因為颱風就垮掉，但也等調查結果吧，我跟我老闆同事要先去拜拜了。」

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