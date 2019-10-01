回應習建政70周年講話　陸委會：中華民國屹立不搖108年

▲陸委會回應中共總書記習近平的對台講話。圖為陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」今（1）日在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平在會上指出，要「推動海峽兩岸關係和平發展」，堅持和平統一、一國兩制方針。對此我方陸委會接近中午時回應，強調中華民國作為主權國家，迄今「屹立不搖108年」，再次呼籲中共民主改革、為民謀福。

▲習近平出席大陸十一閱兵。（圖／翻攝央視）

陸委會表示，「中華民國作為主權國家迄今108年，並在台灣實踐民主體制、繁榮發展。」中共當局必須認識國際現實，台灣從來不是其共和國成立以來任何時刻的一部分，「一國兩制」不是兩岸關係的處理方案、更不適用台灣，台灣絕不會接受。

陸委會重申，中國共產黨堅持一黨專政70年，治理理念違反民主、自由與人權價值，造成中國大陸發展風險與挑戰；其高呼團結鬥爭、偉大復興與統一，只是軍事擴張的藉口，嚴重威脋區域和平及世界民主文明。

▲中共建政70周年大會上，群眾遊行中出現一國兩制方陣。（圖／翻攝央視）

陸委會表示，台灣民主化已超過30多年，奉勸對岸在此時機反躬自省，及早推動民主政治改革、還政於民。中國大陸的生存發展命脈非繫於一人一黨，切勿再走回當年錯誤決策的歷史悲劇，才能真正為人民謀幸福。陸委會還說，正告北京當局，我政府堅定捍衛中華民國主權與臺灣民主的決心絕不動搖，欺凌威逼臺灣接受其主張將永不可能實現。

面對2020台灣將舉行總統大選，今年亦是大陸推行對台工作的關鍵年，在今年初1月2日，習近平在《告台灣同胞書》40周年紀念大會上，提出探索「兩制」台灣方案，推進和平統一等指示；於今日的70周年大會上，習近平也說，在中華民族的前進征程上，「我們要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

▼習近平在大陸十一閱兵開始時，發表重要講話。（圖／翻攝央視）



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