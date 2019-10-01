南方澳大橋斷裂...油罐車司機重傷！「腎、脾臟當場破裂」氣胸骨盆骨折搶救中

▲南方澳跨海大橋斷裂，陸海空緊急搶救中。（圖／記者郭世賢攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生嚴重坍塌！事發時只聞「轟」一聲巨響，大橋隨即從中間崩塌，只剩橋頭及橋尾還留在原處，當時一輛中油油罐車正行經該處，隨著橋梁坍塌墜落地面，瞬間起火燃燒，濃厚黑煙不斷竄出。而61歲的張姓油罐車司機則是身受重傷，博愛醫院醫師楊智傑則出面說明傷情。

橋樑橫跨蘇澳港及南方澳的跨海大橋1日上午9時30分左右突然崩塌，更激起陣陣浪花，崩塌瞬間將當時停泊在橋下的3艘漁船重壓，其中一艘更被壓入水中，疑似有5名漁工因此受困。警消人員獲報後，緊急前往現場救援，陸海空全出動！而現場目擊者全被嚇壞，直說橋樑坍塌瞬間就像「自由落體」一樣。

▲▼南方澳跨港大橋坍塌，整段橋面泡在海中。（圖／記者林振民攝，下同）

事發時，一輛中油油罐車正在橋上行駛，孰料，即將駛出時卻碰上跨海大橋崩塌，當場墜落橋底地面，燃起熊熊大火，濃厚黑煙也不斷冒出，61歲張姓油罐車重傷先被送往榮總蘇澳分院，接著轉送博愛醫院急救。

博愛醫院楊智傑醫師出面說明張男傷情，表示張男上午10時37分被送到醫院時，劇烈的疼痛導致張冷汗直流，根本無法說明事發當時情形。而醫院在接獲通報時，也啟動大量傷患機制，多單位包括外科、加護病房皆投入救援。

楊智傑醫師指出，由於張男身體左半邊受到重擊，第3至第9多重肋骨骨折，出現中度氣胸、血胸等情況，已接受胸管置放手術及輸血治療，另外，張男左腎臟、脾臟破裂內出血，骨盆、左大腿也骨折，還伴有臉部撕裂傷，預計稍晚將入住加護病房，傷勢可說是相當嚴重。（來源：東森新聞）

▲博愛醫院醫師說明油罐車司機傷情。（圖／記者羅志華翻攝）

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