　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

南方澳大橋斷裂...油罐車司機重傷！「腎、脾臟當場破裂」氣胸骨盆骨折搶救中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南方澳跨海大橋斷裂緊急搶救中。（圖／記者郭世賢攝）

▲南方澳跨海大橋斷裂，陸海空緊急搶救中。（圖／記者郭世賢攝）

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日發生嚴重坍塌！事發時只聞「轟」一聲巨響，大橋隨即從中間崩塌，只剩橋頭及橋尾還留在原處，當時一輛中油油罐車正行經該處，隨著橋梁坍塌墜落地面，瞬間起火燃燒，濃厚黑煙不斷竄出。而61歲的張姓油罐車司機則是身受重傷，博愛醫院醫師楊智傑則出面說明傷情。

橋樑橫跨蘇澳港及南方澳的跨海大橋1日上午9時30分左右突然崩塌，更激起陣陣浪花，崩塌瞬間將當時停泊在橋下的3艘漁船重壓，其中一艘更被壓入水中，疑似有5名漁工因此受困。警消人員獲報後，緊急前往現場救援，陸海空全出動！而現場目擊者全被嚇壞，直說橋樑坍塌瞬間就像「自由落體」一樣。

▲▼南方澳跨海大橋坍方，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲▼南方澳跨港大橋坍塌，整段橋面泡在海中。（圖／記者林振民攝，下同）

▲▼南方澳跨海大橋坍方，空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

事發時，一輛中油油罐車正在橋上行駛，孰料，即將駛出時卻碰上跨海大橋崩塌，當場墜落橋底地面，燃起熊熊大火，濃厚黑煙也不斷冒出，61歲張姓油罐車重傷先被送往榮總蘇澳分院，接著轉送博愛醫院急救。

博愛醫院楊智傑醫師出面說明張男傷情，表示張男上午10時37分被送到醫院時，劇烈的疼痛導致張冷汗直流，根本無法說明事發當時情形。而醫院在接獲通報時，也啟動大量傷患機制，多單位包括外科、加護病房皆投入救援。

楊智傑醫師指出，由於張男身體左半邊受到重擊，第3至第9多重肋骨骨折，出現中度氣胸、血胸等情況，已接受胸管置放手術及輸血治療，另外，張男左腎臟、脾臟破裂內出血，骨盆、左大腿也骨折，還伴有臉部撕裂傷，預計稍晚將入住加護病房，傷勢可說是相當嚴重。（來源：東森新聞）

▲▼ 博愛醫院醫師說明油罐車司機傷情。（圖／記者羅志華翻攝）

▲博愛醫院醫師說明油罐車司機傷情。（圖／記者羅志華翻攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

影／【不斷更新】南方澳跨海大橋坍塌「整段落海中」！漁船遭壓毀　警消搶救中

影／南方澳大橋坍塌「至少20傷」！油罐車掉落起火...濃厚黑煙狂竄　3漁船壓損

影／斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩　火舌濃煙狂竄

ET快訊
南方澳大橋崩塌濺「3樓高浪花」　漁船出航被推回港口
月薪12萬徵「幫收房租」…進口車免費開！土豪哥嘆：錢花不完
快訊／東廠案風暴　監察院彈劾前促轉會副主委張天欽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

颱風深夜不平靜　板橋、三重KTV接連爆發酒醉鬧事...警忙翻

南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

南方澳大橋斷裂...油罐車司機重傷！「腎、脾臟當場破裂」氣胸骨盆骨折搶救中

1滴血揭19年性侵少女舊案　惡男DNA比對確認判刑13年定讞

南方澳斷橋現場插曲！岸邊「颳來強風」　2女海巡遭吹落海受傷

影／南方澳大橋斷坍　蔡英文第一時間口誤「油罐車失火造成」　總統府回應了

太電前副董共犯掏空15.5億逃2年　繆竹怡菲律賓落網遭遣返入監

哭求法官給緩刑無效！丁小芹「賣假名牌包」詐17萬　二審判2年半

斷裂橋面重壓！「搜救行動陷瓶頸」200噸吊車出動吊船　還有5漁工困船艙　

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

颱風深夜不平靜　板橋、三重KTV接連爆發酒醉鬧事...警忙翻

南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

南方澳大橋斷裂...油罐車司機重傷！「腎、脾臟當場破裂」氣胸骨盆骨折搶救中

1滴血揭19年性侵少女舊案　惡男DNA比對確認判刑13年定讞

南方澳斷橋現場插曲！岸邊「颳來強風」　2女海巡遭吹落海受傷

影／南方澳大橋斷坍　蔡英文第一時間口誤「油罐車失火造成」　總統府回應了

太電前副董共犯掏空15.5億逃2年　繆竹怡菲律賓落網遭遣返入監

哭求法官給緩刑無效！丁小芹「賣假名牌包」詐17萬　二審判2年半

斷裂橋面重壓！「搜救行動陷瓶頸」200噸吊車出動吊船　還有5漁工困船艙　

CELINE經典包款通通換上「湖水綠」　輕柔優雅成女孩們心中夢幻逸品

南方澳跨海大橋斷…800艘漁船出不去　漁業署：年產值約20億

任賢齊自虧胖到不敢開記者會　「有聽說和解」洩與鈕承澤電話內容！

颱風深夜不平靜　板橋、三重KTV接連爆發酒醉鬧事...警忙翻

親子騎重機出遊樂趣多　必備「旅行後座安全帶」才安心

南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟

10歲童「時速飆120公里」上高速公路　誇張母拍影炫耀：老司機

foodpanda「宜蘭、雲林、屏東」外送服務上線！3縣市10月外送費全免

南方澳大橋坍塌究責！　林佳龍：立即成立專案小組調查

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

社會熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段..

台南美術館活春宮　本人找到了

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲..

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜..

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」..

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：..

為3000m測驗1日2死　民眾..

把金髮妹拉出博愛座　北捷狂暴大..

南方澳跨海大橋崩塌！油罐車駕駛..

南方澳大橋斷裂　設計、承建單位..

金髮妹捷運被毆！夫曝她背後辛酸

搶救畫面曝！烈火吞噬油罐車　　..

她遭扔出博愛座　大媽怒嗆：給我..

更多熱門

相關新聞

南方澳跨海大橋斷…800艘漁船出不去

宜蘭南方澳跨海大橋今（1日）上午傳出倒塌意外，3艘漁船被壓垮，由於此區為漁船進出入口，漁業署表示，大小漁船約有9百至1千艘，將影響後續作業，目前初估有556艘漁船受影響留滯港區，加上避風的漁船則有8百艘。

南方澳大橋崩塌！宜蘭哥10分鐘前路過嚇歪

foodpanda「宜雲屏」外送服務上線！

南方澳斷橋插曲！2女海巡落海受傷

影／蔡英文回應「南方澳大橋斷坍」：全力搜救

關鍵字：

油罐車南方澳大橋宜蘭司機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

台南美術館活春宮　本人找到了

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面