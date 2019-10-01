台南地檢法拍大放送！　瑪莎拉蒂80萬、寶馬57萬低價賣出

▲台南地檢署與行政執行署台南分署兩署聯合法拍會，由錢鴻明檢察官主持拍賣，瑪莎拉蒂等3部車迅速拍定，連同其他拍賣品共為國庫入帳272萬元。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高檔名車雲集，台南地檢署與行政執行署台南分署兩署聯合法拍會，於10月1日上午10時在台南地檢署前廣場登場，由地檢署錢鴻明檢察官主持拍賣，瑪莎拉蒂等3部車迅速拍定，連同其他拍賣品共為國庫入帳272萬元。

1日第1個物件即為眾所矚目，也是首次於台南地區法拍會中出現的瑪莎拉蒂 Ghibli轎車，錢檢察官化身為叫賣哥，以幽默風趣的口吻，詳細說明拍賣條件、車況與市場行情，果然成功吸引買家競標，在此起彼落的喊價後，最終以新台幣80萬元落槌拍定，第2件也是詢問度甚高的BMW528轎車，因起標價較低，成功吸引買家一路向上加價，最後以57萬元拍出，第3件為賓士C300，由於車況甚佳，在買家激烈競價後以130萬元拍定。

▲名車拍賣得標人歡喜辦得標手續。

台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長張清雲表示，現場展示的豪華車輛是檢察官在偵查中，扣押所得，為避免扣押後經審判程序案件到案件確定，車輛價值的減損，所以案件在偵查中就先行拍賣以保存價值，另外台南分署將欠稅人的財產查封拍賣，以實現租稅公平。

行政執行署署長林慶宗表示，本日拍賣的物品，除台南地檢署檢察官偵查中扣押的車輛外，台南分署亦有針對欠稅、欠費民眾所查封的車輛、機車、腳踏車等，透過今天的拍賣浥注國庫收入，落實公權力。

行政執行署台南分署表示，台南地檢署為落實刑法沒收新制，積極辦理偵查中扣押物之變價，這次與台南分署共同辦理聯合拍賣活動，使得法拍標的更加多樣化，成功吸引人潮及買氣，拍賣過程中，民眾喊價聲此起彼落，現場好像百貨公司週年慶一般熱鬧。

拍賣會正式開始後，先由台南地檢署公開拍賣3台名車後，接著由台南分署接力拍賣，經由拍賣官卯足全力，吸引民眾出價競價後，拍出價格分別為中華小貨車2萬8000元、光陽機車4000元、山葉機車2000元及腳踏車等合計拍出5萬1700元，台南地檢署合計拍出267萬元，台南地檢署與臺南分署合計共拍出金額272萬1700元。