南方澳跨海橋崩塌有外籍漁工受困　外交部：掌握國籍身份後給必要協助

▲南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供，下同）



記者陶本和／台北報導

宜蘭縣南方澳1日上午9時許傳出重大災難，橫跨蘇澳鎮、南方澳的南方澳跨海大橋突然坍塌，目前至少釀成20人受傷，另還有多名外籍漁工受困。對此，外交部初步表示，目前還在掌握外籍漁工的身份與國籍，掌握後會與負責的個別駐台代表處聯繫，給予必要協助。

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷，警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救。總統蔡英文及行政院長蘇貞昌下令全力搶救，目前包含內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，以及參謀總長沈一鳴上將皆趕往現場中。

針對有部分外籍漁工受困，外交部初步表示，目前還在掌握外籍漁工的身分與國籍，掌握後會與負責的個別駐台代表處聯絡 並給予必要協助，至於傷者家屬來台事宜 則是透過代表處協調。

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