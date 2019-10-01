快訊／蘇貞昌：救人第一！要求相關部會全力搜救、持續回報

▲南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

記者蔣婕妤／台北報導

1日上午宜蘭南方澳跨海大橋發生倒塌意外，截至中午11時，最新傷亡統計已送醫10人（重傷6人送博愛醫院、輕傷4人送蘇榮醫院），初步研判還有5人受困，持續搶救中。行政院長蘇貞昌稍早透過臉書發文，強調已要求相關部會全力搜救、持續回報。

根據消防署資訊，11時5分宜蘭縣政府消防局通報，上午九點半「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，3艘漁船遭壓毀，已送醫10人（重傷6人送博愛醫院、輕傷4人送蘇榮醫院），初步研判可能還有5人受困，持續搶救中。

蘇貞昌表示，「我在立法院備詢間，接獲南方澳跨海大橋今早斷裂的訊息，除了警消、國軍與國搜中心均第一時間前往救援，內政部徐國勇部長立即前往現場指揮救災、交通部林佳龍部長也前往宜蘭了解原因。救人第一！我要求相關部會全力搜救！並持續回報狀況。」

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