4款「氮氣飲品」通通必喝！星巴克全新門市還有現烤麵包　開幕優惠一次看

▲星巴克台灣首間導入「氮氣系列」飲品門市開幕。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

領先日韓市場，星巴克台灣首間導入「氮氣系列」飲品及「新鮮現烤」的台北時代門市，於今天（10/1）開始試營運。同時，為歡慶該門市開幕還推出一系列優惠活動，包含打卡送免費飲品以及消費滿額可獲得獨家贈品等。

星巴克台北時代門市重新改裝開幕，並為台灣首間導入「氮氣系列」飲品，及全球暨新加坡市場後第二間導入「新鮮現烤」專案的門市，全部以來自法國直送的原料，供應新鮮現烤12款烘焙糕點；門市更提供紅白酒及氣泡酒飲，並推出首賣款「芙蓉花神艾爾啤酒」。

星巴克指出，該門市以上海Roastery為概念發想，將地面鑲入了銅片，代表著咖啡豆的初始狀態；還有全台最大的立體女神圖像蜿蜒在牆面上貫穿門市。其中，「氮氣系列」飲品共有四款，包含「氮氣抹茶那堤」、「氮氣芙蓉花果茶」、「氮氣馥列白」、「氮氣焦糖瑪奇朵」等。

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為歡慶台北時代門市開幕，10/1試營運當天17：00起，前100名顧客於台北時代門市打卡，將招待享用中杯冰白巧克力那堤乙杯或芙蓉花神艾爾啤酒。同時，試營運首日憑當日單筆滿600元發票，即可獲得獨家4Tap造型杯墊；滿1200元可獲得星巴克環保便當盒；滿1600元發可獲得4Tap造型PIN組。

另外，10/2開幕日當天12：30起，前100名顧客於台北時代門市打卡，將招待享用中杯冰漿果風味那堤乙杯或芙蓉花神艾爾啤酒。同時於當天17：00起，前100名顧客於台北時代門市打卡，同樣也將招待享用中杯冰白巧克力那堤乙杯或芙蓉花神艾爾啤酒。

星巴克指出，目前已有75家門市導入氮氣冷萃咖啡，且單店業績都可較其他門市成長2成。因此看好後市，除了於今年底將突破100家門市導入氮氣冷萃咖啡外，全新的氮氣系列四款飲品，也預計將陸續導入不同門市販售。

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