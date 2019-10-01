快訊／南方澳跨海大橋坍斷最新傷亡：10人送醫6重傷　初判還有5人受困

▲南方澳跨海大橋坍方，海巡救出受困漁工。（圖／海巡署提供）



記者呂欣玫／綜合報導

宜蘭縣南方澳跨海大橋坍斷，根據縣政府消防局在11時05分通報中央的最新傷亡統計，目前已送醫10人，其中重傷6人送博愛醫院、輕傷4人送蘇榮醫院，初步研判可能還有5人受困。據最新消息指出，疑似還有6人受困漁船中，持續搶救中。

宜蘭縣政府消防局通報指出，9點30分「南方澳跨海大橋」斷橋，疑似油罐車落海壓到漁船起火，3艘漁船遭壓毀，已送醫10人，其中重傷6人送博愛醫院、輕傷4人送蘇榮醫院，疑似還有6人受困漁船中，持續搶救中。

事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援。傷亡部分，截自上午10點半，根據初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。而事故發生當下，一輛油罐車正要過橋，不料整當駛抵對岸時，跨海大橋兩側端點突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，還因受到擠壓而起火燃燒，目前已知油罐車駕駛傷勢相當嚴重，現仍在搶救中。

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