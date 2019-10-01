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雙十祭優惠！LINE MOBILE一個月免費　再拿2%回饋無上限

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▲買三星S10+現省5000元　LINE MOBILE商城推月租599送4000點。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE優惠一個月免費，再拿2%回饋無上限。（圖／LINE MOBILE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE MOBILE今（1）日宣布，祭出雙十限定優惠，從即日起到10月10日，只要申辦299/399/499方案，即可獲得299/399/499 LINE POINTS，可用月租費等值的LINE POINTS直接折抵電信費帳單，相當於一個月免費， 活動期間還可再享2% LINE POINTS回饋無上限。

LINE MOBILE表示，加碼獲得的LINE POINTS一點就等於一元，且適用的通路廣泛，不只可以用來折抵電信費帳單，還可以在實體或線上通路折抵消費，甚至可以部分百貨公司也開放LINE POINTS兌換或折抵，可以說LINE POINTS等同於現金回饋，月租費還能折抵漫遊金，讓回饋更有感。
 
LINE MOBILE為滿足用戶多元的行動通訊與網路需求，資費依不同族群的使用行為提供更聰明的選擇，消費者可針對適合自己的方案，月付299元起，即享4G終身上網吃到飽，不用每個月斤斤計較自己用幾GB，到月底連流量都還要省吃儉用。

此外，LINE MOBILE一站式的申辦方式，除了讓用戶不用出門，而且在家只需2分半就能線上迅速完成申辦，就連繳費、拿回饋、詢問客服也都可以在線上作業，只要動動手指就能申辦完成，徹底搶攻宅經濟商機。

▲雙十祭優惠！LINE MOBILE一個月免費　再拿2%回饋無上限。（圖／LINE MOBILE提供）

▲LINE MOBILE雙十祭優惠方案！（圖／LINE MOBILE提供）

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