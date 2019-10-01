反送中藝人何韻詩遭潑紅漆　警方再逮涉案7人...「全否認」

記者邱中岳／台北報導

29日有2名男子涉嫌對香港反送中藝人何韻詩潑灑紅漆，此舉引發社會譁然，而警政署也隨即與北市警局聯手再逮7名嫌犯到案，除了坦承有參加集會遊行之外，但對於案情均坦承不知情。

香港反送中藝人何韻詩來台，卻遭大陳島促進會的胡姓理事長與另名梁姓男子潑灑紅漆，北市刑大擴大偵辦，9月30日發動拘提，逮捕54歲的陳姓男子以及另外6名嫌犯等7人到案說明。

▲警方將陳姓男子在內等4人先行移送至北檢偵訊。（圖／記者邱中岳攝）

但其中3名嫌犯到案後均坦承有參與會前的討論分工，但因現場集會遊行相當混亂，所以並未確實執行，而警方訊後依照《組織犯罪條例》、強制、妨害自由以及毀損罪將其中3人送辦。

最後到案的陳姓男子，據悉為大陳島促進會的副理事長，但對於案情不願多作說明，警方也在30日搜索的7個點中搜出球棒、餿水以及旗幟，也將針對幕後黑手以及資金來源做調查。

▲警政署對集會遊行造成藝人何韻詩遭潑漆相當重視，緊急與北市警局以及刑大再逮7人。（圖／記者邱中岳攝）

北市刑大大隊長陳明君表示，案發之後警政署以及台北市警局高度重視此案，也緊急找來相關單位召開專案會議，並且強調，台灣是高度民主自由國家，不容許任何個人或組織非法暴力行為妨害集會活動，且嚴正譴責暴力犯罪。

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