111學年度學測、分科測驗加入混合題　但考試時間不變「題數減少」

▲大考中心展示未來「卷卡合一」的的答題卷。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學入學考試中心今（1日）公布111學年度的大學入學考試新規範。大考中心主任張茂桂指出，為考察學生整合運用的能力，111學年度除了納入跨學科或跨領域素材，也將新增「混合題型」，考題將以長題型及具圖表資料為大宗，雖然題型、題幹變長，但考試不會變長時間，將以減少題數為改變方向。

張茂桂指出，111 學年度起的大考新增「混合題型」，也就是以題組的設計方式，同時納入選擇題與非選擇題於同一題組內，同時，為配合「混合題型」，未來大考將使用新式答題卷，會用一張比較大的答題卷（A3）來取代現行分開的答案卡與答案卷，稱為「卷卡合一」，另外，未來的學測與分科測驗都將納入手寫題，考生可用2B鉛筆或較粗黑色墨水筆作答。

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▲▼111學年新試卷 。（圖／記者崔至雲攝）

大考中心副主任鄭中平進一步說明，111學年度各科考試試卷將依彥邀目標來規劃，會考量各類題型、長題文的比重，目前規劃未來學測國寫、國綜為90分鐘；英文、數學A、數學B是100分鐘；社會、自然110分鐘，分科測驗各科皆為80分鐘，雖然考試時間不變，但命題將適度調整整卷題數，例如，以往歷史考科有72題，新學年度將降低至60題；公民考科原本50題，新學年度也將降低到40初題等。

▲因應108課綱核心素養設計，大考中心將於111學年度起的大考新增「混合題型」。（圖／記者崔至雲攝）

鄭中平表示，未來學測考國文、英文、數學A、數學B、社會及自然等6科，每科滿分15級分；分科測驗則考數甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學及生物等7科，每科滿分45級分。

張茂桂也指出，為讓應考新制度的學生可以有更充分時間準備考題， 11月底後開始陸續公布各科「參考試卷」，並規劃針對今年入學首屆使用108課綱的高一新生，在109及110兩年，針對今年入學首屆使用 108 課綱的高一新生舉辦大規模的試辦考試，希望同學在 111 學年度正式考試前有練習作答的機會，原則上，會盡量考量機會的公平性，只是，受限於經費、物力、人力以及辦理時間等問題，大規模測試時，對於科目以及各校參與人數，可能有所限制，相關細節仍在規劃。屆時大考中心亦會將試題與參考答案上網，未能參與的同學也能夠有在校由老師協助，或在家自行練習的機會。

