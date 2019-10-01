十一閱兵首次出現「女將軍」！首位女飛行師長露真容　1人背景神秘

▲女兵方隊領隊是二位女將軍程曉健少將（左）、唐冰少將（右）。（圖／翻攝自新華視點）

記者鄭思楠／綜合報導

今年閱兵式上英姿颯爽的女兵方隊由352名女兵組成，領隊2位女將軍程曉健少將、唐冰少將，是大陸十一閱兵史上首次出現女將軍。此前，根據陸官媒央視披露，程曉健是大陸首位女飛行師長、唐冰則是某新型作戰力量主官。

綜合陸媒報導，現年56歲的程曉健來自山東濟南，為空軍特級飛行員。她於1981年考入空軍某航校，駕駛過伊爾76等6種機型，安全飛行共3240小時，2009年4月被任命為駐蓉運輸航空兵某師師長，成為大陸首名女師長。

程曉健2015年6月升任西部戰區空軍副參謀長，躋身副軍級。她2016年5月再次晉升為空軍少將軍銜，成為繼劉彌群、嶽喜翠、劉曉連後，解放軍空軍歷史上第4位女少將。

她曾多次參與救災，包括在1998年抗洪期間指揮多架運輸機飛赴湖北省公安縣，救出數萬名被困群眾，還於2008年5月參與四川汶川地震救援工作，負責太平寺機場指揮部協調、分配、協調空軍大型運輸機。

▲二位女將軍程曉健少將（左）、唐冰少將（右）首次亮相。（圖／翻攝自新華視點）

另一位受閱女將軍唐冰則是某新型作戰力量主官，但中國官方並未透露她的具體任職訊息，有關她的個人資料的公開訊息少之又少。

今年是中國大陸建政70年，也是大陸國家主席習近平舉辦任內第五次閱兵，首場「國慶閱兵」。而今年參加閱兵的女兵方隊也有許多「首次」，包含女將軍首次徒步受閱、女隊員首次掛槍、武警女兵首次亮相閱兵場，方隊編成和受閱形式也是第一次。

此次閱兵，女兵方隊以陸軍軍醫大學士官學校牽頭抽組，隊員來自解放軍6大軍種和武警部隊一線單位。陸軍軍醫大學士官學校的前身是1939年白求恩參與創建的晉察冀衛生學校，從1984年、1999年、2009年國慶首都閱兵，以及2015年的紀念抗日戰爭勝利70週年閱兵，到今年的國慶閱兵，學校已經第五次抽組女兵方隊接受檢閱。

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▼英姿颯爽的女兵方隊。（圖／翻攝自新華視點）