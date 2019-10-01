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「泰國遷都是可能選項！」曼谷交通塞爆空汙　總理提2方案

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▲▼ 泰國曼谷。攝於2006年9月21日。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 衛報形容，根據帕拉育所言，泰國可能是下一個遷都的東南亞國家。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國首都曼谷長期飽受交通壅塞、人口密集、空汙等問題，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）上月鬆口，把首都曼谷移至近郊地區或鄰近城市，緩解龐大的交通量，同時降低進出市中心的需求。

綜合衛報等外媒報導，帕拉育9日18日出席「泰國與世界接軌」致詞時，透露遷都2大方案。他提到，「第一，找一個不太遠且不太貴的城市；第二種，就是搬到曼谷近郊，減少擁擠程度。」他同時強調，現階段必須展開全面性的社會、經濟影響研究，但在他的政府領導下，遷都是有可能實現的。

泰國總理帕拉育（圖／路透社）

▲ 泰國總理帕拉育。（圖／路透社）

事實上，曼谷與印尼雅加達面臨的狀況雷同，被海平面上升、嚴重交通堵塞、汙染、人口過度擁擠等問題所苦。而這也並非泰國政府第一次拋出遷都議題，前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）也曾提過，並建議把首都移至100公里外的那空那育府（Nakhon Nayok）。

只不過，根據泰國「國家經濟和社會發展委員會」（NESDC）秘書長（Thosaporn Sirisamphand）的說法，帕拉育並未正式要求該機構認真研究遷都，可能只是隨口拋出的想法，「遷都是個相當重大的議題，需要各大機構單位供同認真研究。」

根據2018年全球最糟交通狀況的研究，曼谷在道路壅塞名列全球第8，僅次於雅加達。專家認為，政府應該要先把重點放在減緩曼谷交通壅塞問題，並著重發展二線省份。

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