強生被踢爆「想在北愛邊界設海關」！　愛爾蘭呼籲嚴肅提案：那是行不通的

▲ 英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國脫歐卡關的一大重點在於北愛爾蘭邊界問題，如今外傳首相強生想在愛爾蘭及北愛爾蘭邊界兩側設立處理進出口貨物的海關檢查區，並在貨車上安裝即時追蹤裝置。對此，愛爾蘭副總理柯伏尼（Simon Coveney）強調，關於邊界海關的提議相當不切實際（non-starter）。

綜合衛報、BBC等英媒報導，這則消息源自於強生團隊給歐盟的4份非正式文件之中。內容提到，海關據點將設在距離邊境約5至10英里（8至16公里）的北愛爾蘭和愛爾蘭兩側，而業者可以選擇在此提交相關文件，或透過線上系統針對貨物進行電子追蹤。

不過，根據另名政府消息人士的說法，該提案其實是個誤傳，實際討論的重點是在貨物起迄點當中一地進行海關檢查；此外，在部分需要檢查的貨物中，檢查作業會在指定地點、工廠或製造地執行。

▲ 反脫歐人士先前聚集在英國國會外進行示威。（圖／路透）

消息一出，英國政府發言人隨即反駁，「我們的提議沒有涉及邊境檢查或管控，這是絕對的承諾。（an absolute commitment）」此外，工黨影子內閣脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）也對此案表達反對立場，「這將為企業帶來巨大的行政負擔…且若屬實，就是違背2年前對北愛爾蘭人民所做出的承諾，也就是不會有硬邊界或是相關檢查管控。」

目前愛爾蘭副總理柯伏尼（Simon Coveney）已對此做出回應，強調這些提案行不通，強調北愛爾蘭與愛爾蘭值得更好的對待，同時呼籲英國政府拿出「嚴肅的提案」（serious proposal）。

在此消息傳出之際，英國政府要在3日之前提出新的方案給歐盟，內容提及如何避免硬邊界的出現。時至今日，強生政府始終堅持在10月31日之前帶著英國脫歐，讓10月17日至18日舉行的歐盟高峰會成為談判交鋒一大關鍵時刻。

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