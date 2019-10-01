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南方澳大橋坍塌曝安全隱憂　柯志恩：全台橋樑維修率僅75%

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▲▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳跨海大橋坍塌事故。（圖／記者游芳男攝）

記者楊蕓／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷。國民黨立委柯志恩在立法院質詢時指出，今年2月，監察院才針對全台橋梁的維護提出糾正，雖然全台橋樑檢測率已達百分之百，但「維修率」卻只有75.4%，坍塌的橋樑也未被列在危險等級，現在大家都人心惶惶，呼籲交通部加強橋樑維修、檢測，務必都做到百分之百。

蘇貞昌表示，宜蘭消防局通報，宜蘭南方澳跨海大橋斷裂，有漁船受損，9人掉入海中，目前已救起7人，立刻啟動救助機制，持續搜救中，盡量減少損害，至於斷裂原因仍不明。

柯志恩質詢時表示，今年2月，監察院才針對全台橋梁的維護提出糾正，認為沒有特定苛責機制、評鑑結果不完整，要求交通部、內政部改善，交通部當時也根據監察院的糾正，表示會健全資訊系統，並在網站上公布橋樑評鑑結果，經過8個月了有做到嗎？

交通部次長王國材表示，這些交通部都有在做，將全台所有老舊橋樑納入管理系統，今天坍塌的橋已興建21年，是比較老舊，目前公務總局已到現場協助。

柯志恩接著指出，105年度，縣市政府橋樑整體檢測率目前已達百分之百，「整體維修率」從66.1%上升到75.4%，但仍有南投、彰化、雲林、花蓮等縣市政府的橋樑維修率偏低，「剩下的24％怎麼辦？發生坍塌事件的宜蘭也不在改善的優先範疇內。」

蘇貞昌回應，事故發生的原因除了現場救人外，一定會查究原因；王國材則說，交通部做法是比較危險的先去做。但柯志恩仍呼籲，南方澳跨海大橋不被列為危險等級，現在都斷掉了，其他的橋樑大家都開始在擔心，要求維修、檢測率務必做到百分之百。

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