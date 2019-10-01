南方澳大橋斷裂前曾地震…規模3.8南澳震度4級　交部5聲明追真相

▲南方澳跨海大橋坍塌，初步了解，為大橋海測橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂。（圖／記者游芳男攝）

記者賴文萱／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前初判整起事件至少造成20多人受傷。交通部已緊急成立災害應變中心，通知相關部會進駐，初步了解為大橋海測橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂，但事發原因尚待釐清。

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▲南方澳跨港大橋斷毀，蘇澳鎮長李明哲呼籲民眾非必要勿前往。（圖／翻攝李明哲臉書）

南方澳跨海大橋坍塌，回顧過去歷史，當年由基隆港務局委託宜蘭縣府代建，87年通車，現屬航港局財產，由港務公司維管。87年完工移交港務局後，每年檢修，蘇澳鎮公所曾受中央政府補助做重要橋樑結構安全檢測。

▲交通部長林佳龍臨時向立法院請假，趕往現場協助救災。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部表示，所屬港務公司蘇澳管營運處在現場成立緊急應變小組，已有縣府、消防、港警、航港局、海巡人員進駐。交通部長林佳龍也臨時向立法院請假，趕往現場協助救災。

目前初步瞭解，為大橋海測橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂，但事發原因尚待釐清。氣象局則回報，今日凌晨1時54分發生芮氏規模3.8地震，宜蘭縣南澳最大震度4級，不過尚難確認與斷橋有關。

▲花蓮近海凌晨發生芮氏規模3.8地震，宜蘭縣南澳震度達4級。（圖／中央氣象局）

該橋外接台2戊線，交通部公路總局已提供LED車、交維設施供現場使用，經查台9線、台9丁線、台2戊線等皆車流順暢可供傷患後送使用，後續將持續配合搶救災事宜，稍早已發佈相關救援路線交管疏導訊息，並至現場協助交管事宜。

交通部災害應變中心已通知相關部會進駐，由次長祁文中、主秘陳進生主持，林佳龍指示全力配合政院災防辦運作，即時通報資訊，協助救災。

南方澳大橋位於蘇澳港轄區內是由省府建設基金專案補助由宜蘭縣政府農業局代辦施工，於87年底完工驗收，工程經費約2.7億，隨即交由蘇澳港務分局維管。101年成立港務公司後即產權移交航港局，仍由港務公司辦理維管。

交通部指出，該座橋樑建成至今已約21年，港務公司每年都有進行保養維護（油漆、欄杆、伸縮縫、路面），105年由宜蘭縣政府委託健行科技大學做橋樑檢測，相關改善建議事項，港務公司也已陸續辦理完成改善在案。

根據統計，目前傷病患情形，傷患共計9人，其中檢傷二級4名、檢傷三級3名、檢傷四級2名，分別送至北榮蘇澳（4人）、博愛（4人）、聖母（1人）收治。

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