快訊／政院：蘇揆指示全力搶救！疑似油罐車翻覆致橋下發生起火

▲南方澳大橋斷裂（圖／宜蘭慈濟提供）

記者蔣婕妤／台北報導

針對1日上午宜蘭南方澳跨海大橋倒塌意外，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇貞昌院長於第一時間收到相關訊息，非常關切這起事故，指示警消單位全力搜尋搶救民眾，相關部會也需通力合作，瞭解事發原因並妥善處理後續事宜。

中央災害應變中心指出，今日上午接獲宜蘭縣政府消防局通報，南方澳跨海大橋於稍早斷橋，疑似油罐車翻覆致橋下發生起火，已知有船上作業人員落海受傷，現場持續全力搶救中。

中央災害應變中心表示，宜蘭縣消防局稍早已出動救災；交通部、內政部消防署謝景旭副署長及指揮中心主任率消防署特搜隊及基隆港務消防隊人員馳援。國軍已動員地區部隊陸軍工兵、海軍港勤艇、水下作業大隊、憲兵等單位立刻前往應處。

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