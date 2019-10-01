鄰居嫌吵怒嗆「吵三小」　各持水果刀、滅火器對幹雙雙掛彩

▲桃園市吳姓男子與江姓男子今年7月中旬間因細故互毆，吳持水果刀連續刺江胸部等處，雙方事後互告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子今年7月間因隔壁江姓房客製造聲響，吳以「吵三小」怒吼，江男則闖入吳房間對嗆，吳持水果刀向江逼近，江回頭拿起樓梯轉角滅火器朝吳頭部丟擲，兩人互毆扭打成一團，吳以水果刀猛刺江左胸、腹部等處，警方據報將2人送醫急救，江幸運救回一命，事後雙方互告；檢方1日偵結依殺人未遂罪嫌將吳、江提起公訴，江另涉侵入住居罪也被起訴。

檢警調查，51歲的吳姓男子與28歲江姓男子在大溪區租屋，兩人為隔鄰房客關係，今年7月16日晚間6時許，吳因不滿江在房間內發出噪音聲響，直接大吼「吵三小」，江聽聞後走出房間質問，因吳房間未關，江直接闖入與吳對嗆，雙方因而發生口角。

吳拿起桌上水果刀作勢向江逼近，江轉身逃離跑到樓梯間拿起滅火器闖入江男房間並朝吳扔過去，吳躲開未被砸中，2人遂發生扭打，江撿起滅火器朝吳頭部猛砸，吳手持水果刀朝江左胸猛刺一刀，2人一路扭打從房內打到樓梯間，吳又持水果刀刺進江腹部並割傷其右手臂，江因失血過多癱軟被吳壓制在地，案經其他房客報警處理。

警方據報趕抵現場見雙方都掛彩，趕緊將2人送醫，其中吳被江打到腦震盪，江則有腹壁穿刺傷、左胸壁穿刺傷與右手掌撕裂傷等傷勢；事後雙方互提告訴。

檢方偵訊時，2人均坦承因細故發生互毆，但均推稱是對方責任，警方在現場查扣水果刀與滅火器等證物，江男提出醫院診斷報告，檢方1日偵結，將2人依殺人未遂罪提起公訴，因2人均為累犯，建請地院從重量刑，其中江另涉及侵入住居罪被起訴。

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