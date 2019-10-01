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柔派摺疊手機動手玩：超有新鮮感、但是機身很重

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記者邱倢芯／台北報導

今年可說是摺疊手機討論度最高的一年，雖然外界大多將目光放在三星、華為所推出的產品上，不過事實上「世界上第一支摺疊手機」卻是由中國廠商柔宇科技（Royole）所推出的柔派手機（FlexPai）；《ETtoday新聞雲》記者此次取得了這款摺疊手機，一開始看到時覺得新鮮感十足，不過在進行測試時卻不時地覺得機身非常重（約320公克），往後如果有興趣入手的消費者可能得多加考慮。

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲柔派摺疊手機動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▼柔派摺疊手機的鉸鏈設計相當寬（材質不同處），因此在摺疊的狀態下縫隙相當大。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

FlexPai在摺疊起來的狀態下為4.3吋，而在攤開後就直接變成7.8吋的平板。在摺疊的狀態下，尺寸對於女性來說「一手可掌握」，不過重量卻不是這樣了，這款手機重量為320公克，對於拿習慣一般智慧型手機（大多落在200公克上下）的人來說稍嫌偏重。

▼柔派摺疊手機摺疊起來的狀態下為4.3吋。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

而且因為FlexPai的鉸鏈設計不若三星與華為來得緊密，在摺疊的狀態下會有一個相當「通透」的縫隙，這個空間寬度大約可放進小拇指的一小截，因此也不適合放進褲子口袋當中。

▼柔派手機在摺起的狀態下仍非常厚，因此不適合放進褲子口袋當中。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

在摺疊的狀態下，FlexPai會自動偵測使用者要使用哪一面，無論你翻到哪一面螢幕就會顯示你正在看的那一面；不過根據記者實際測試，FlexPai偵測的速度其實不太靈敏。

單就功能性來說，在摺疊、攤開的狀態下幾乎無異；不過在攤開的情況下，用來追劇、看小說/電子雜誌等內容時，舒適度的確有大大提升。

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼摺疊手機在攤開的狀態下，相當適合用來追劇、看小說/電子雜誌；且無論是你習慣直的看還是橫放著看，FlexPai一樣都可以支援。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

另外在拍照/錄影方面，不管使用者在摺疊還是攤開的狀態下都可以使用FlexPai進行拍攝，螢幕的兩側都配有拍攝鏡頭；只不過差別是，在摺疊的狀態下FlexPai可以一面自拍、另一面可拍攝景物，而在攤開的狀態下因為背面並沒有配有鏡頭，因此僅能自拍用。

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼在摺疊的狀態下，手機一面可自拍、另一面可拍攝景物。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）
且對於手機「AI智慧拍照」有強烈需求的使用者可能也要注意，這款手機拍出來效果可能不會符合你的期待；再者，拍攝出來的顏色也會有所偏差。且記者在使用FlexPai拍照時對焦至少對了1分鐘以上，這一點對於喜歡拍照的使用者來說可能會大大地扣分。

▼使用柔派摺疊手機所拍攝出來的成像，在顏色表現上效果並沒有太好。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，Royole原本就是專注於製造可撓式柔性面板的廠商，而FlexPai則是Royole在2018年10月底所推出的全球首款可摺疊智慧型手機；這款手機所搭載了7.8 吋第二代「蟬翼」AMOLED 柔性面板解析度為1,920 x 1,440，Royole號稱這款手機所配備的螢幕可承受20 萬次以上的凹折。

記者也發現，FlexPai在攤開的狀態下螢幕中間有摺痕，這可能是摺疊手機目前仍難克服的狀況。

▼摺痕仍是目前摺疊手機難以克服的狀況。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

FlexPai提供雙卡雙待（兩個實體SIM卡插槽），且支援microSD記憶卡擴充最大至256GB，並採用Type-C連接埠。雖然目前沒有在台灣上市，但若是插入台灣的SIM卡一樣可進行網路、電信通話等使用。

在軟體方面，FlexPai搭載了基於Android 9.0 Pie所開發的Water OS 1.0作業系統，這是Royole特別為這款摺疊手機所打造的作業系統。

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼FlexPai提供雙卡雙待功能，並搭載了基於Android 9.0 Pie所開發的Water OS 1.0作業系統。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼柔派摺疊手機。（圖／記者邱倢芯攝）
整體來說，這款手機的新鮮感十足，只不過在重量與摺疊的縫隙這兩個地方讓人在感受上打了一些折扣；不過，就以吸睛度而言，這款手機在聚會時拿出來，勢必能帶來一定的討論度。

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►這款CP值很可以！

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