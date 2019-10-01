完整高科技聚落、上市成本低　吸引在美台商回台掛牌

▲資誠會計師事務所表示，台灣資本市場交易活絡、流動性佳，讓企業籌資相對容易（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（1）日表示，台灣資本市場吸引在美台商回台掛牌，有兩大誘人條件，一，台灣具備完整高科技聚落中心的條件；二，美國上市成本偏高，又是主要是大規模企業，所以對於中小型企業有吸引力。

資誠會計師資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，台灣資本市場具有交易活絡、流動性佳，籌資及再籌資容易等特點，可協助企業快速籌集資金及永續成長，對發展中且有意跨足亞洲版圖的中小型企業而言，在台上市是極具發展潛力的選項。

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資誠聯合會計師事務所審計服務會計師梁嬋女指出，台灣的人才素質與忠誠度高，吸引為數不少的國際公司來台設研發中心，例如微軟與Google相繼來台設立AI研發中心。

上市對企業而言，是另一個吸引台灣及美國兩地人才、產業升級及企業轉型的重要轉折點。上市可為企業提升知名度，進而增加聘用人才的優勢，融合美國及亞洲兩地人才，加上更加完善獎酬計劃的激勵，及再籌資所帶來的資金等，多管齊下，可支持公司完成企業轉型及產業升級的策略目標。

資誠聯合會計師事務所審計服務會計師張志安看好美商企業來台上市帶來的效益，他認為，對台灣而言，如此將可強化台灣資本市場的活絡性與國際化程度，造成的群聚效應不僅吸引更多資金來台投資，亦可吸引更多全球頂尖人才來台，進而促使台灣成為亞洲區域的營運總部。

此外，若干美商企業有意願在台設置研發據點或發展擴充計畫，基於台灣管理研發人才的文化和語言雷同性，更是具備進軍亞太地區的利基，台灣將可望成為外國企業佈局亞洲的重要據點。

梁華玲建議，回台上市的台商在股權組織架構重組時，必須注意股東保護和資訊揭露的機制是否健全，例如必須建置完善完整的揭露機制，包括須具備的發言人、獨立董事、監察人或審計人員、訴訟代理人等，都應一併列入規劃。