忘繳停車費不怕挨罰！　大陸「智易停」是台商研發的...盼引進台灣　

▲台商研發智慧停車系統，將從大陸引進回到台灣 。（圖／地方中心翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

科技愈來愈進步，讓生活更加便利，民眾現在在路邊停車，繳納停車費的方式變得多元且便利，不管是線上轉帳、信用卡自動代繳、便利商店代收…等，都是很輕鬆簡單的方案。但不論再方便，總還是有人會忘記要去繳錢。許多車主在不知不覺中光是催繳工本費都比當初停車的金額還要來的更高。有些人停車費雖然只有30元，一旦忘了缴，不斷的累積之後，費用可能高的嚇人！

但其實在大陸目前全面採取支付電子化的趨勢下，路邊停車系統也是進行電子化支付，令人驚訝的是，目前在研發並試行的幾個大都市中，系統整合研發商竟然是來自台灣的「和昌未來科技」，同時把這套系統取名為「智易停」。

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▲台商研發智慧停車系統，將從大陸紅回台灣 。（圖／地方中心翻攝）

這套名為「智易停」的系統，主體是一台像機上盒一樣大的小盒子，內建電池、太陽能板、高階攝影機、超音波探測器、夜間補光設備，再加上防水防塵設計，以及鋁合金防撞外殼。更特別的是安裝一個設備僅需十分鐘左右，當車子一停入車格，盒子上的超聲波就能立即偵測到車子進入，秒啟動攝影機拍攝照片，並將含有車牌的車輛照片、停車位置，時間等資訊上傳至雲端。一般民眾可以直接將車牌號碼綁定微信帳號等電子支付直接扣款，再也不用擔心人工停車單飛走或淋濕等無法辨識的問題，也不須擔心忘繳停車費。

一手研發催生這套「智易停管理系統」的和昌未來科技表示，目前該系統已經全面進駐福建福州、河南鄭州、天津、陝西延安、甘肅蘭州、廣西南寧、四川成都、江蘇南通等多個城市。在和昌位於深圳的總部運維監控中心裡，隨時可以監控調取裝有智易停數據採集設備的停車動態，也可以直接統計即時的停車費金額與筆數。這套系統同時也有助治安的提升，「公安單位還曾經要我們協助調取停車車輛畫面，協助他們辦案呢！」和昌未來科技說。

▲台商研發智慧停車系統，將從大陸紅回台灣 。（圖／地方中心翻攝）

和昌未來科技總監洪國恩在台灣也小負盛名，曾自行研發「HRDA」雲端智慧面試系統，在台灣資訊業界也算小有名氣，此次被延攬入和昌未來科技團隊，就是要專心將智易停系統帶向更穩定，更智慧化的目標。現在「和昌」也希望將此系統帶回台灣，只要綁定電子支付，在台灣一樣可以免去停車繳費單的不便。

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