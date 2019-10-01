吳景欽／韓劇《信號》兇手原型——華城連續殺人魔捉到了？

▲韓劇《信號》和電影《殺人回憶》等作品原型是華城連環殺人案。案發迄今約三十多年，韓國警方藉由最新的DNA鑑定，鎖定兇手是一名正在釜山監獄的李姓受刑人。（圖／翻攝自《信號》官網、NAVER MOVIE）

1986至1991年間，韓國發生的華城連續殺人案，除了手法殘暴外，也因兇手一直未被找到而成為影視作品的題材，如電影《殺人回憶》、電視劇《信號》與《隧道》的取材對象。而在2006年，此案雖已過了追訴權時效，但韓國警方仍鍥而不捨，藉由最新的DNA鑑定比對，並於今年9月鎖定兇手為一名正在釜山監獄的李姓受刑人，引發震撼。但要說此案已真相大白，卻也有疑問。

華城連續殺人案共有10位被害人，僅有一人倖存，且其中一案確定是由模仿犯所為，其餘案件則使警方如陷五里迷霧。此案總共動用兩百多萬人次的警力，也鎖定至少兩萬名嫌疑者，但到了追訴權時效屆至的2006年，依然徒勞無功。不過，韓國警方仍利用DNA鑑定的新科技，對此案持續偵查。

這幾年，韓國國立科學搜查研究院藉由第5、7、9案，擷取可能沾有犯罪人的精液、血液等微物證據（trace evidence）的被害人衣物，將之與犯罪資料庫一一進行DNA比對，並因此鎖定目前正在服刑的李姓嫌犯。懸宕三十多年的謎題似乎就此解開。

但DNA鑑定要有準確性，乃取決於一個相當重要的前提，即所檢測的樣本必須不受污染。但在案發當時的警察，是否有保持現場完整，以及證據妥善保存的強烈觀念，甚而於日後，不知有無人為碰觸，因此若要說證物完好如初不受污染，也有相當大的疑問。況且，科學鑑定要為刑事司法所接受，關於鑑定者是否專業、鑑定過程是否符合標準程序，與鑑定結果是否有可信性等，皆須接受同儕團體的嚴格檢驗，甚至還須出庭接受交互詰問，才足以驗證真假。

但此案已過了追訴權時效，在檢察官不會再起訴任何人下，則經由DNA比對所確認的鑑定結果，也就無受司法嚴格檢驗的可能性。故對於華城案，也將繼續留有問號，並為後繼者所警惕。

而華城案給台灣偵查機關的最大啟示，在於韓國警察對於所謂的冷案，不因已逾越追訴權時效而放棄的精神與毅力。我國立法院在今年5月刑法修正時，於第80條第1項第1款但書，將故意殺人罪排除於追訴權時效之外，更於刑法施行法增加第8條之2，針對追訴權時效已進行但修法後未完成者，明文仍應適用無追訴權時效的規定。凡此種種，既便執法機關擺脫時效的束縛，因其象徵正義的實現，絕不因時間的流逝而有所退縮。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。