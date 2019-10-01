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玩手遊遇前女友！他信了154億分之一「神機率」搭訕　結局超慘...網全笑翻

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▲▼情侶、牽手、愛情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

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▲玩遊戲居然巧遇前女友。示意圖，與新聞人物無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有男網友跟朋友玩著手機線上遊戲時，命中注定似的與前女友重逢，那熟悉的ID和風格，一眼就能從茫茫人海中定位。即使她曾劈腿，他仍忍不住相信冥冥之中肯定有著特殊安排，只可惜2人話不投機，只留下互相調侃戲劇般的難堪結局。

男網友日前在Dcard貼文，提到最近被朋友拉去打一款手遊，結果很巧的在遊戲內看到一個熟悉的ID暱稱，「一看就是我前女友，因為那ID可是我以前特地幫她取的。」不過既然可能是曾經的戀人，為了不出糗，肯定要大膽假設、小心求證。

於是第一步，男網友在線上送出加友邀請，對方同意後接著點她朋友圈來看，「如果不是盜圖，配上ID跟中二動態，肯定、百分百、100％是她本人無誤。」剎那間回憶湧上心頭，他感慨著命運果真有安排，2人會在虛擬世界重新相遇，想必有它特殊含義，「如果說兩個人相遇的機率是77億分之一，再次相遇的機率就是154億分之一，都算到這個地步了，你還能不相信命運？」

男網友抱持著這樣的信念，鼓起勇氣傳了訊息給前女友，先用ID話題起頭，於是展開了一連串的對話，沒想到她猛然一句爆擊，氣得他依樣畫葫蘆反酸，最後卻鬧得不歡而散，「明明劈腿的不是我阿，問號！」

玩手遊遇前女友！他信了154億分之一「神機率」搭訕（圖／翻攝Dcarr）

▲男網友從遊戲角色的ID和發文風格，1秒認出是前女友！（圖／翻攝Dcard）

---

以下是2人對話：

原PO：你是OOO（女友本名）？

前女友：嗯？你是？

原PO：哈我是XXX（本名）

前女友：認真？

原PO：真。

前女友：喔。

原PO：哈你幹嘛無言，話說還ok嗎最近？

前女友：很好阿。

原PO：哈對了，你怎麼還用這個名字？該不會是忘不了我嗎？

前女友：......不是好嗎，是提醒我以後不要在垃圾堆裡找男人。

原PO：你知道154億分之一的機率代表什麼嗎？

前女友：？

原PO：代表我再一次有了機會對你說……

原PO：你知道為什麼你會在垃圾堆裡找男人？因為你就是台她媽的垃圾車。

---

2人趣味的交鋒對話貼出後，笑翻無數網友，「你是不是還喜歡人家」、「這種聊天方式我直接先給嘔嘔嘔」、「你是在業配龍族嗎？好啦，我也有玩」、「所以我用幾兆分之一的機率點開dcard看了這篇廢文」、「到底要什麼樣的自信才會認為對方還喜歡自己」、「前任劈腿過自己還能這樣，我還覺得原po看開了心胸很大。」

此外，不少網友點出了154億分之一的機率根本算錯，數學明顯不及格，「數學老師哭暈在廁所裡」、「機率回去重學」、「你有點搞笑哈哈，不管是數學還是人生哲學」、「是77億分之一的平方啦崩潰」、「怎麼說也不會是分母相加啊」、「是誰教你 C77億取2分之1是154億的」、「你的機率學是體育老師教的嗎」？

►生火了！連我媽都用到發光

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