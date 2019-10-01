快訊／徐國勇第一時間趕赴南方澳：全力搜救！將傷害減到最低

▲南方澳大橋斷裂（圖／宜蘭慈濟提供）

記者蔣婕妤／台北報導

宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷，警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救。內政部長徐國勇目前人趕往現場，他稍早透過臉書發文強調，相關救災人員已盡速趕抵現場、全力搜救，希望能夠將傷害減到最低。

事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援。傷亡部分，截自上午十點半，根據初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。總統蔡英文稍早受訪時表示，已經動員所有力量搜救，國軍水下大隊也已經準備好，她要求相關單位傾全力把傷害降到最低。

包含內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，以及參謀總長沈一鳴上將皆趕往現場中。至於橋坍塌原因還在持續了解中。

人正趕往南方澳的徐國勇，稍早透過臉書表示，在得知宜蘭縣南方澳跨海大橋發生坍塌後，已立即趕往宜蘭了解狀況，「目前造成塌坍的原因還在調查當中，而空勤總隊直升機已進行空勘及協助救援，相關救災人員已盡速趕抵現場、全力搜救，希望能夠將傷害減到最低。」

徐國勇提醒大家，相關道路已經封鎖，救援行動進行中，請大家不要前往，避免影響現場人員進行救災。

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