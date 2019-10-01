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南方澳跨海大橋倒塌關鍵！　學者曝「前1秒吊索斷裂」把整座橋拉下去

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記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋，1日9時30分傳出倒塌事件，造成超過20人受傷、3漁船燃燒及8名外籍員工受困等災情。國政中心橋梁組組長、台大土木工程學系教授歐昱辰表示，從監控影像初步觀察，「吊索斷裂」可能是個原因，應該是長期久用造成疲勞問題，最後經過橋面的油罐車則是壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲▼南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌。（圖／記者游芳男攝）

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歐昱辰指出，目前資訊尚未完全充分掌握，真正的崩塌原因還要有更完整的資料，才能進行更專業的判斷分析，手上並沒有設計圖也未到現場場勘，只能從流出的倒塌影片進行初步觀察。他說，從倒塌過程影片分析，油罐車快開過橋的時候，橋樑吊索出現斷裂，接著橋面往下掉，把整座橋拉下去。

歐昱辰表示，吊索斷裂可能是個原因，因為一般橋梁中間及兩端都有垂直吊索，把重量撐在弓上面，可能是久用後出現疲勞問題，但確切的原因還要再分析。會不會是超載亦或是米塔颱風影響？他認為，影片中，大橋斷裂時只有油罐車經過，超載機率不高，而颱風雨量對吊索斷裂也不會有影響，只有可能風速大，造成吊索震盪，但一次震盪也不會造成橋梁倒塌，應該是長久以來累積的疲勞問題，油罐車只是壓垮駱駝的最後一根稻草。

蘇澳漁會理事曾泰山表示，大橋長期不穩定，就是長期運載消波塊超重造成。

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南方澳跨海大橋倒塌關鍵曝！前1秒吊索斷裂　把整座橋拉下去
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