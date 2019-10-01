李嘉誠「缺席」十一閱兵！　陷反送中泥潭拒響應捐地

▲「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」今日上午在天安門廣場展開。（圖／翻攝CCTV+）

記者蔡儀潔／綜合報導

今（1）日正逢中共建政70週年，林鄭月娥昨（9月30日）就率超過240人的代表團赴北京，不過香港首富李嘉誠卻未在名單內，而是由兒子、長江實業暨長江和記主席李澤鉅出席。李嘉誠早前曾就「反送中」表態，稱希望執政者能對「未來主人翁」網開一面，另外對官媒號召「捐地」一事，他亦沒有如其他三大家族般跟進。

據《香港01》報導，反修例示威持續，香港社會幾乎完全陷入撕裂狀態中，面對社會大考驗，香港四大家族自然也成為外界關注焦點，其中李嘉誠一家就深陷輿論漩渦。他曾於8月16日透過香港多家報紙的廣告版面表態，以「一個香港市民」的名義並向各方喊話。

▲李嘉誠多家香港報紙刊登廣告。（圖／記者黃彥傑攝）

不過李嘉誠的喊話發現有2個版本，其中一種是明確反暴力，「最好的因可成最壞的果」、「以愛之義、止息怒憤」；另一款則引用「黃台之瓜，何堪再摘」，這兩則聲明皆一語雙關，儘管沒有指向特定對象，但明顯有向各方喊話的意圖在裏面，可謂不得罪任何一方，煞費苦心。

▲出席大埔慈山寺活動。（圖／翻攝網路）

李嘉誠隨後於9月9日出席大埔慈山寺一個活動時表示，希望執政者能對「未來主人翁」網開一面；雖然法律與人情有衝突，但希望大家能為對方想一想，「好多大事都可以化為小事。」此言論隨後被大陸官媒抨擊是「縱容犯罪、將香港推向深淵」，對此，李嘉誠再表態，強調「寬容不等於縱容，不等於無視法律程式。」

《人民日報》9月13日刊文回應，稱香港住房問題的核心癥結在於土地，增加土地供應已經刻不容緩，實際上香港不是沒有土地，只是政府手裡地太少，多數土地主要囤積於地產商手中長期不開發；為公共利益計，為解決民生計，地產商是時候釋放最大善意，而不應只是打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板，「什麼才是對香港未來負責？什麼才是對年輕人『網開一面』？這才是。」

▲天安門閱兵現場。（圖／CCTV）

香港地政總署9月26日發佈公告稱，政府將收回784幅私人土地（涉及的面積約68公頃）以及被9個墳墓所佔用的土地（涉及的面積約752.8平方公尺）。針對官方號召「收回土地」，香港四大家族的表態卻各有不同。

香港「四大家族」之一的新世界發展（創始人鄭裕彤）宣佈，將向特區政府、社會企業或慈善團體，陸續捐出27萬平方米的土地，用於興建公共房屋及相關設施，以回饋社會、緩解香港住房問題；恒基兆業（創始人李兆基）9月27日宣佈支持政府回收閒置的農地；新鴻基地產（創始人郭得勝）也表示，原則上支持及歡迎特區政府引用《收回土地條例》，收回農地以加快興建公營房屋。

不過李嘉誠旗下的長江實業發言人則表示，一直以來，李嘉誠基金會及長實也有以捐款方式，直接支援不同的社會公益項目，目前不打算跟進三家的善舉。