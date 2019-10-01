快訊／Uber宣布轉變營運模式！　以平台身分服務「多元化計程車隊」

▲Uber宣布配合政府政策轉變營運模式，以平台身分服務多元化計程車隊業者。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

Uber條款即將於10月6日正式生效，Uber上午發出聲明表示，歷經幾個月與交通部的協商，Uber已決定配合政府政策轉變營運模式，將與計程車產業合作，並持續以科技資訊平台身分服務「多元化計程車隊業者」。Uber強調，這是第二次在政府的指導下調整營運模式，也展現 Uber 持續深耕台灣，為強化夥伴關係而努力。

Uber表示，認同蔡政府鼓勵以科技解決問題並促進新創發展，以及政府決心將其納入交通運輸政策核心的努力，我們也肯定交通部長林佳龍推動多項轉型政策，包含允許多元化計程車免用計費錶、採用「預告車資」，以及牌照活化。

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▲Uber宣布轉變新營運模式，但消費者依然可以使用Uber App叫車，會增加多元化計程車選項。（圖／記者李毓康攝）

Uber將持續與交通部積極合作，確保平台代僱駕駛和租賃業車行夥伴能順利轉換至新的多元化計程車營運模式，特別是在取得計程車駕駛執業登記證和計程車牌照方面能有充裕時間完成轉型作業。

為了配合未來新的營運模式，Uber表示，為了配合轉變新營運模式，已經開始進行各項準備，但對於消費者來說，在轉型後依然可以使用Uber App叫車，只是在選項中會增加多元化計程車的部分。至於與哪些多元化計程車業者合作，Uber表示與相關業者還在洽談中，另外，租賃車合作部分，在Uber條款上路後，就會以符合法規執行。