中了61億彩券大獎！英國「一夜暴富」夫妻開心擁吻...8年後下場曝光

實習記者曾筠淇／綜合報導

英國一對夫妻在8年前幸運中了1.61億英鎊（約新台幣61.4億元）的彩券大獎，當時2人還開心慶祝，沒想到卻在日前爆出已經離婚，結束長達38年的婚姻關係。

據英國《太陽報》報導，來自倫敦蘇格蘭拉格斯海邊小鎮的71歲的科林（Colin Weir）和62歲的克莉絲汀（Christine Weir），2人在2011年中了將近1.61億英鎊（約新台幣61.4億元）的巨額獎金，科林當時還興奮的親吻克莉絲汀，2人開心的抱在一起，展現出好感情，但卻在日前爆出已在法院宣布離婚。

據報導，2人感情其實早就破裂，且已分居1年多。當地居民表示，從夫妻倆中了大獎後，科林時常獨自參加「帕迪克足球俱樂部」（Partick Thistle）的活動，而克莉絲汀則是投身於慈善活動，兩人鮮少同時露面。

▲8年前中獎時，科林與克林斯汀開心的慶祝。（圖／翻攝自Facebook／Colin Weir）

事實上，在今（2019）年4月時，夫妻倆曾共同發布一則聲明，希望大眾尊重他們的隱私；更有媒體發現去（2018）年8月的時候，科林把名下價值約300萬英鎊（約新台幣1.14億元）的房子送給了克莉絲汀，但克莉絲汀隨即把房子出售，科林另外購買了一棟價值150萬英鎊（約新台幣5700萬元）的海濱房屋。

據了解，他們是在五月離婚，但直到本週才得到正式確認。他們的親戚朋友表示，其實兩人早已分道揚鑣，這是一個「公開的祕密」，鄰居們也都知道他們的婚姻已經步履維艱。而對於2人一起度過38年的風風雨雨，卻在中獎暴富後分道揚鑣，都感到非常遺憾。

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