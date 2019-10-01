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媽咪部落客被控「求關注」把尿注入女兒靜脈　9歲罕病童體內狂長真菌

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▲▼護理師,針筒,醫療。（圖／取自Pixabay）

▲媽咪部落客被控將尿液注入女兒的血管中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

澳洲一名媽咪部落客被指控毒害親生女兒，把尿液注射到9歲孩童的頸靜脈中，只為了博取更多粉絲關注。她對此嚴厲駁斥，但明年2月仍將面臨審判。據了解，女孩2015年因腎衰竭與嚴重出疹送醫，醫師卻在點滴袋與點滴管中發現大量酵母與真菌生長，才讓全案曝光。

▲▼醫生,醫院,急診,兒童,聽診器,加護病房。（圖／翻攝自pixabay）

▲醫生在女孩的點滴袋中發現許多酵母與真菌的混合物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《澳洲新聞》報導，女孩罹患基因遺傳性疾病，2015年3月腎衰竭、嚴重起疹子，差點送命，幸好及時接受醫療。但是，她吊點滴時，卻被發現體內有真菌和酵母的混合物，讓醫師大吃一驚。警方隨後抵達，在母親的手提包中發現注射器、瀉藥跟尿液樣本，馬上成立專案小組調查。

皇家亞歷山大兒童醫院（Westmead Children' s Hospital）和約翰杭特兒童醫院（John Hunter Children' s Hospital ）的醫療人員都發現，有機物在女孩的尿液與血液中快速生長，非常擔憂，並稱從來沒有看過這種現象。紐卡斯爾（Newcastle）的兒童虐待調查小組提到，酵母菌跟真菌混合物的生長，是受到尿液汙染引起。

母女,孩童,小孩,洗衣服。（圖／Pixabay）

▲媽媽時常在部落格上記錄照顧罕病女兒的生活。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

《中央電訊報》（Central Telegraph）報導，45歲的母親曾任助產醫療人員，時常在部落格上記錄親子對抗病魔的生活，在全球各地擁有大批粉絲，甚至舉辦過公共募款。她稱沒有「攻擊造成人體傷害」或「使用毒物危害生命」，強烈否認檢方指控的「孟喬森症候群」（Munchausen syndrome），也就是故意自己或他人生病，博取關注的一種症狀。

女孩已經長大成少女，但仍時常到新南威爾斯州醫院看診。母親自從2015年7月被起訴以後，提出不起訴申請、解雇律師團、要求審查數百份醫療報告等動作，5年後仍然沒有如願被撤告。全案將於2020年2月17日開庭審判。


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