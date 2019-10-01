喪妻太崩潰…夫搭機衝水庫縱火　2天連放13把火燒毀51.8公頃地

記者黃翊婷／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）68歲男子葛蘭姆因為忍受不了妻子離世的痛苦，竟然特地前往加州租車，並在兩天內連續縱火13次，總計燒毀51.8公頃（128英畝）的土地，最後一共被指控13項縱火罪以及另外2項罪名，最高可能會被判處22年有期徒刑。

▲葛蘭姆為了抒發情緒，選擇縱火焚燒水庫附近的森林。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《CNN》報導，葛蘭姆（Freddie Owen Graham）上月20日特地從密蘇里州搭乘飛機到加州，接著租車前往卡拉韋拉斯水庫（Calaveras Reservoir），短短兩天內就在水庫附近的郊區縱火13次燒毀部分森林。目擊者發現葛蘭姆的怪異行徑，趕緊聯絡加州消防局前來滅火，並把車牌號碼提供給警方調查。

而放火燒森林的葛蘭姆隨後將車子還給租車公司，改承租另一輛車離開，甚至還在案發隔天出席高中同學會，聲稱自己相當開心獲得邀請，表現得十分活躍、開朗。

▲葛蘭姆難以接受妻子離世的事實。

加州警方循線追查，總算在9月23日逮捕葛蘭姆；對於為何要到處縱火，他回答，因為無法接受妻子離世，於是把打火機丟進快餐店的紙袋裡，點燃放在袋子裡的餐巾紙，再從車窗丟出。

雖然葛蘭姆堅稱自己是因為喪妻才會陷入激動的情緒中，但他的行為造成51.8公頃的土地被焚毀，最後一共被指控13項縱火罪以及另外2項罪名，9月30日暫時獲准保釋，未來最高可能會面臨22年的監禁。

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