喪妻太崩潰…夫搭機衝水庫縱火　2天連放13把火燒毀51.8公頃地

美國密蘇里州(Missouri)68歲男子葛蘭姆因為忍受不了妻子離世的痛苦,竟然特地前往加州租車,並在兩天內連續縱火13次,總計燒毀51.8公頃(128英畝)的土地,最後一共被指控13項縱火罪以及另外2項罪名,最高可能會被判處22年有期徒刑。

▲葛蘭姆為了抒發情緒,選擇縱火焚燒水庫附近的森林。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本案無關,下同)

根據《CNN》報導,葛蘭姆(Freddie Owen Graham)上月20日特地從密蘇里州搭乘飛機到加州,接著租車前往卡拉韋拉斯水庫(Calaveras Reservoir),短短兩天內就在水庫附近的郊區縱火13次燒毀部分森林。目擊者發現葛蘭姆的怪異行徑,趕緊聯絡加州消防局前來滅火,並把車牌號碼提供給警方調查。

而放火燒森林的葛蘭姆隨後將車子還給租車公司,改承租另一輛車離開,甚至還在案發隔天出席高中同學會,聲稱自己相當開心獲得邀請,表現得十分活躍、開朗。

▲葛蘭姆難以接受妻子離世的事實。

加州警方循線追查,總算在9月23日逮捕葛蘭姆;對於為何要到處縱火,他回答,因為無法接受妻子離世,於是把打火機丟進快餐店的紙袋裡,點燃放在袋子裡的餐巾紙,再從車窗丟出。

雖然葛蘭姆堅稱自己是因為喪妻才會陷入激動的情緒中,但他的行為造成51.8公頃的土地被焚毀,最後一共被指控13項縱火罪以及另外2項罪名,9月30日暫時獲准保釋,未來最高可能會面臨22年的監禁。

