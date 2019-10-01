　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

喪妻太崩潰…夫搭機衝水庫縱火　2天連放13把火燒毀51.8公頃地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）68歲男子葛蘭姆因為忍受不了妻子離世的痛苦，竟然特地前往加州租車，並在兩天內連續縱火13次，總計燒毀51.8公頃（128英畝）的土地，最後一共被指控13項縱火罪以及另外2項罪名，最高可能會被判處22年有期徒刑。

▲▼火,縱火,燃燒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲葛蘭姆為了抒發情緒，選擇縱火焚燒水庫附近的森林。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

根據《CNN》報導，葛蘭姆（Freddie Owen Graham）上月20日特地從密蘇里州搭乘飛機到加州，接著租車前往卡拉韋拉斯水庫（Calaveras Reservoir），短短兩天內就在水庫附近的郊區縱火13次燒毀部分森林。目擊者發現葛蘭姆的怪異行徑，趕緊聯絡加州消防局前來滅火，並把車牌號碼提供給警方調查。

而放火燒森林的葛蘭姆隨後將車子還給租車公司，改承租另一輛車離開，甚至還在案發隔天出席高中同學會，聲稱自己相當開心獲得邀請，表現得十分活躍、開朗。

▲▼葬禮，遺體，死亡。（圖／Pixabay）

▲葛蘭姆難以接受妻子離世的事實。

加州警方循線追查，總算在9月23日逮捕葛蘭姆；對於為何要到處縱火，他回答，因為無法接受妻子離世，於是把打火機丟進快餐店的紙袋裡，點燃放在袋子裡的餐巾紙，再從車窗丟出。

雖然葛蘭姆堅稱自己是因為喪妻才會陷入激動的情緒中，但他的行為造成51.8公頃的土地被焚毀，最後一共被指控13項縱火罪以及另外2項罪名，9月30日暫時獲准保釋，未來最高可能會面臨22年的監禁。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
阿滴突宣布暫停更新！　認了「這次受傷有點嚴重」
南方澳大橋崩塌濺「3樓高浪花」　漁船出航被推回港口
月薪12萬徵「幫收房租」…進口車免費開！土豪哥嘆：錢花不完
快訊／東廠案風暴　監察院彈劾前促轉會副主委張天欽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男嬰出生18天死了…母藏屍衣櫃4天　外公聞「臭味」找到崩潰

「泰國遷都是可能選項！」曼谷交通塞爆空汙　總理提2方案

喪妻太崩潰…夫搭機衝水庫縱火　2天連放13把火燒毀51.8公頃地

「衛生紙86元」增稅10%關乎生死？日網曝超市爆買潮：還以為石油危機

「交往8年」孕妻竟然是同父異母姐弟　準爸爸心碎：想生下孩子

被解僱後放膽打臉川普　波頓：北韓不會放棄核武！

摩洛哥記者「墮胎」入獄1年　當局被批「政治審判」噤聲異議

4同學拿菸燙+滅火器狂噴　國中弟遭圍毆7小時「耳膜破裂」視力也不保

163隻瓜頭鯨集體擱淺西非外島　「狂往岸上游」倖存27隻

日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

98歲老醫生駐守「無醫村」75年　不求代價步行翻山、游泳看病人

女選手《尋人啟事》走心唱自己故事　「我爸爸八年前失蹤了..」王力宏一聽爆哭

越南42非法移工包車玩墾丁被攔 熱褲妹「軟骨功」秒塞椅下躲查緝

李佳芬喊話韓當選資源才會下來　激動吼：雲林也能出總統！

骶骨錯位壓神經！無法笑、久站 她整骨治背痛清脆喀喀聲超療癒

「泰國遷都是可能選項！」曼谷交通塞爆空汙　總理提2方案

喪妻太崩潰…夫搭機衝水庫縱火　2天連放13把火燒毀51.8公頃地

「衛生紙86元」增稅10%關乎生死？日網曝超市爆買潮：還以為石油危機

「交往8年」孕妻竟然是同父異母姐弟　準爸爸心碎：想生下孩子

被解僱後放膽打臉川普　波頓：北韓不會放棄核武！

摩洛哥記者「墮胎」入獄1年　當局被批「政治審判」噤聲異議

4同學拿菸燙+滅火器狂噴　國中弟遭圍毆7小時「耳膜破裂」視力也不保

163隻瓜頭鯨集體擱淺西非外島　「狂往岸上游」倖存27隻

日本今漲消費稅！食品「外帶8%、內用10%」太複雜　推特爆罵聲：根本地獄

美籍導遊遭控間諜「給北京國安機密」　6次出入飯店交換情報

CELINE經典包款通通換上「湖水綠」　輕柔優雅成女孩們心中夢幻逸品

南方澳跨海大橋斷…800艘漁船出不去　漁業署：年產值約20億

任賢齊自虧胖到不敢開記者會　「有聽說和解」洩與鈕承澤電話內容！

颱風深夜不平靜　板橋、三重KTV接連爆發酒醉鬧事...警忙翻

親子騎重機出遊樂趣多　必備「旅行後座安全帶」才安心

南方澳大橋崩塌！宜蘭哥「10分鐘前路過」　家人急叩...他震驚：我1天跑3趟

10歲童「時速飆120公里」上高速公路　誇張母拍影炫耀：老司機

foodpanda「宜蘭、雲林、屏東」外送服務上線！3縣市10月外送費全免

南方澳大橋坍塌究責！　林佳龍：立即成立專案小組調查

不斷更新／南方澳大橋斷裂！救起10人6重傷4輕傷　「5人失蹤」

國際熱門新聞

網購衣服卻送來3大包「粉紫色石..

手機放枕頭旁充電　哈薩克少女被..

Forever 21聲請破產　..

印度大象遭火車撞！「腹、腿綻開..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

稱網紅要求升等　妹被拒登機怒喊..

伯朗咖啡進攻北韓！售價48元

川普「中國生日快樂」：我們會贏

50K長跑終點前　美男遭落電擊..

6月大男嬰木乃伊「像娃娃」母死..

日少女失蹤13年　一驗白骨：近..

11月遊日注意！JR山手線部分..

韓國魚市場中毒少女昏迷2月不治

和孕妻是同父異母姐弟　準爸爸心..

更多熱門

相關新聞

打臉川普　波頓：北韓不會棄核武

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）9月30日提及他對於北韓的看法，與總統川普存有明顯分歧，這也是他被解僱後首次公開發表談話。他認為，北韓領導人金正恩會盡全力維持核武能力，不會輕易放棄。

美籍導遊遭控間諜　機密交給中國

全球皇室身價曝光！泰王1.3兆最有錢

北韓：無核化協商成敗全看美國

50K長跑終點前　美男遭落電擊中亡

關鍵字：

美國縱火北美要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

即／南方澳跨海大橋坍塌！「整段落入海中」

台南美術館活春宮　本人找到了

斷裂畫面曝光！南方澳大橋「一聲巨響」秒坍

不斷更新／中颱米塔甩雨彈！10/1全台停班停課懶人包

快訊／新竹縣尖石、五峰5所國小10/1停班停課

受米塔颱風影響 一華航班機轉降桃園國際機場

台大生批韓國瑜　韓粉主管：永不錄用

北投停車場路面塌陷　9轎車慘墜土坡

柯宋密會共識曝光　看衰韓國瑜選情雪崩

女兒跟菜籃「撞衫」！寶媽拍照出賣…網暴動了

南方澳大橋斷裂！　5人失蹤

南方澳大橋坍塌釀「至少20傷」！油罐車掉落起火黑煙狂竄

愛愛多久才正常？專家曝「連續動作」時間

未成年富二代尋芳被逮　越女驚：看不出來

雪莉沒穿胸罩直播出事了！50秒露點片瘋傳

更多

最夯影音

更多

她遭「扯髮+巴頭」扔出博愛座 大媽拿粉紅小卡狠嗆：給我滾！

林志成北上中正紀念堂約戰館長！　冒雨等2小時..最後自宣「不戰而勝」

再見了19年青春！恰恰彭政閔引退　20223球迷淚呼「最後一次應援曲」

3歲被霸凌到高中、求職處處碰壁　聽障女孩：請給我機會證明價值

蘇貞昌臨時抽考聯繫不上花蓮縣　當場發火：要我等多久？

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

摩鐵經營策略

訪問10多位業者、達人，ETtoday帶您直擊台灣北中南近期開幕的汽車旅館，一窺這產業的轉變

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面