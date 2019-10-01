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自衛隊P-3C反潛機維修突「螺旋槳鬆脫」！　40歲維修員當場被砸死　

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▲▼P-3C獵戶座反潛機,日本海上自衛隊,那霸基地,海自,沖繩。（圖／記者季相儒攝）

▲ 日本海上自衛隊那霸基地的 P-3C獵戶座反潛機。（圖／記者季相儒攝）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本海上自衛隊鹿屋航空基地昨（9月30日）下午2點40分傳出一起死亡意外，一名40歲男性維修員在維修一架P-3獵戶座海上巡邏機的過程中，發動機突然鬆脫掉落，其中「螺旋槳葉片」當場砸中他，造成男子當場死亡。

《富士新聞網》指出，P-3C獵戶座巡邏機由美國洛克希德公司設計生產，主要用於海上巡邏、偵查和反潛作戰，初期量產時的裝備和各國差異不大，直到1969年導入數位電子計算機系統之後，開始在反潛領域中勝過同行巡邏機，維持40年以上的名聲。

不過，美軍海軍在1980年代末期決定汰換P-3C，並在21世紀發起競標，最後由波音公司以民航機波音737修改過後的軍用版P-8海神式巡邏機（Boeing P-8 Poseidon）獲得青睞，並在2013年開始服役，未來將取代美國海軍的P-3C巡邏機，肩負起巡邏和監視任務的重擔。

▼ 美國海軍一架P-8A「海神」。（圖／CFP）

美國海軍一架P-8A「海神」。（圖／CFP）

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