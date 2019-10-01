快訊／總統下令全力搜救！徐國勇、林佳龍、參謀總長趕赴南方澳

▲南方澳跨港大橋斷毀，蘇澳鎮長李明哲呼籲民眾非必要勿前往。（圖／翻攝李明哲臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷，警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救。總統蔡英文及行政院長蘇貞昌下令全力搶救，目前包含內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，以及參謀總長沈一鳴上將皆趕往現場中。

事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援。傷亡部分，截自上午十點半，根據初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。

針對南方澳大橋嚴重坍塌，總統蔡英文稍早受訪時表示，已經動員所有力量搜救，國軍水下大隊也已經準備好，她要求相關單位傾全力把傷害降到最低。行政院發言人Kolas Yotaka 表示，「第一時間已經掌握，院長指揮各部會全力協助宜蘭縣政府搶救，把傷害降到最低，公路總局等相關單位已進駐。」

根據最新消息，包含內政部長徐國勇、交通部長林佳龍，以及參謀總長沈一鳴上將皆趕往現場中。至於橋坍塌原因還在持續了解中。

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