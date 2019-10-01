快訊／NCC強力協調　北都2頻道斷訊11小時後恢復



▲北都有線電視在官網公告斷訊事件處理（圖／翻攝北都官網）



記者陳世昌／台北報導



台北「北都數位」有線系統1日零時在未有任何預警狀況下，發生東森幼幼台、緯來育樂台頻道中斷節目訊號，有5.2萬戶受影響。不過，斷訊僅維持11小時，上午約11點已陸續恢復。據了解，在NCC強力協調下，北都與頻道代理商將在10月2日進行最後協商，如果真的沒有共識，要斷也要依法進行，不能無預警說斷就斷。



大享、浩鳴、優視三家頻道代理商，因2018年頻道授權費爭議，日前向台北市新設有線電視系統「北都」發出下架同意書，要求北都依程序向NCC申請在10月1日下架，NCC主委陳耀祥於9月24日特別出面主持三方協調會， 但協商破裂。NCC仍不放棄努力，原已安排30日下午要做最後的協商解決下架問題，但因為颱風來襲臨時延後，不料頻道商無預警就在1日零時斷訊了2個頻道。



▲NCC代主委陳耀祥積極協調斷訊事件，不放棄最後機會（資料照片／記者季相儒‎攝）



NCC曾多次強調，系統商頻道變更要先提出營運計畫變更申請，經NCC同意，且完成文字跑馬預告、損害賠償等法定程序後，才可以斷訊。



為避免頻道開天窗，北都在被斷訊的同時，立即用同質性頻道替代，第25台東森幼幼台以Cartoon Network卡通頻道的姊妹台付費頻道《Boomerang卡通台》替代；第71台緯來育樂台則以付費頻道Eleven Sports 1台替代。目前已再次調整為東森幼幼台、緯來育樂台。

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