哭求法官給緩刑無效！丁小芹「賣假名牌包」詐17萬　二審判2年半

▲丁小芹9月16日開記者會說明官司。（圖／記者陳家豪攝）

記者羅志華、徐愷昕／新北報導

藝人丁小芹曾因販賣假名牌包，被判刑4個月，但她不知悔改，2015年繼續在網上販售假包，2018年被新北地院依加重詐欺罪一審判刑3年6個月。案件上訴二審智慧財產法院，合議庭要求丁女除需召開記者會道歉外，也要與商標權人相關公司和解，10月1日判處丁女2年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

丁小芹2015年8月起便開始在拍賣平台以queen9帳號販售歐洲名牌精品，當時她宣稱所有商品皆為歐洲帶回，附有保卡、保證書，但因為定居海外搬家急售。許多人都信以為真，在下標購入送鑑定後才發現是假貨，甚至還有人匯款根本沒收到東西。

12名受害者及廠商得知後聯合提告詐欺。不過，丁小芹否認犯行，強調這些貨品調度販售都是由一名新加坡籍女子Natasha全權處理，她完全不知情，懷疑是帳號遭親友盜用，但有關此事證一切須等上訴二審時才能提出。一審新北地院認為丁女價值觀嚴重偏差，過去就曾販賣假貨遭判刑現又再犯，價值觀嚴重偏差，除侵害社會經濟秩序外，更有損我國保護智慧財產權形象，故不採信其說此，最終依加重詐欺罪合併判處3年6個月，不得易科罰金。

▲丁小芹9月16日開記者會道歉說明官司。（圖／記者陳家豪攝）

二審開庭時，檢察官認為丁女罪證確鑿卻毫無悔意，浪費司法資源，應予從重量刑。而丁女的父親則向法官坦承確實有借出自己的金融帳戶供買家匯款，據他了解丁女確實有參與拍賣平台，不僅是帳號申請人也是主要聯繫負責人。法官就此認定丁女就是拍賣平台實際使用人，一共詐取台幣17萬餘元。

智慧財產權法院開庭時，丁女承認犯行，數度在法庭上哽咽，稱自己不僅是中低收入戶身分，還在家具行打工，時薪僅200元，希望法官能予以緩刑，讓她重新做人。

丁女9月24日召開記者會公開道歉，表示目前除1名被害者失聯外，其11名餘都已賠償和解；商標權的部分則1家已和解，2家不回應。合議庭10月1日判處丁女2年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲丁小芹9月16日開記者會說明官司。（圖／記者陳家豪攝）

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