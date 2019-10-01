十一閱兵「4款洲際導彈」大比較　「制美利器」東風-41最威

▲十一天安門閱兵。（圖／CCTV+，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」今（1）日上午在天安門廣場展開，展示了東風-5B/C型長程洲際導彈、東風-31AG型導彈、巨浪2型潛射洲際導彈，以及從未曝光的東風-41洲際彈道導彈，由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平親自檢閱。

▲習近平在檢閱東風-41。

東風-41（DF-41）

東風-41（DF-41）重55噸、長19公尺，是解放軍火箭軍裝備的一種陸基洲際彈道導彈，最大射程可達14000公里，從中國大陸發射，可以打擊到地球上任何一個角落，也包含美國全境，因此被稱為「制美利器」，再加上電腦控制的慣性制導系統，精準度獲得很大提升。

此外，東風-41可攜帶10枚分導彈頭，每一枚彈頭都可獨立瞄準不同目標，能以更少的導彈數量，攻擊到更多的目標，同時也增加反彈道飛彈的攔截難度，被形容是中國「核威懾的終極性象徵」。

▲東風-31AG洲際飛彈亮相。

東風-31AG（DF-31B）

由東風-31A改進而成的東風-31AG，可攜帶5至6枚核彈頭，射程約1.3萬公里，可覆蓋大部分北美目標。這款新型導彈，可與DF-41戰略導彈和固定發射井型的東風-5B/C型洲際導彈、海基巨浪2型潛射洲際導彈等，成為中國未來可靠的戰略核反擊陣容主力軍。

▲東風-5B洲際飛彈。

東風-5B/C（DF-5B/C）

東風-5B是東風-5系列導彈的最新改進型號，於2006年首次試射成功，相比東風-5A導彈最大的改進就是應用了分導式多彈頭技術，可攜帶4-6枚50萬噸TNT當量的核彈頭，或攜帶1枚500萬噸TNT當量的單彈頭，命中精度提高到了500米。由於採用了多彈頭智慧分配器技術，東風-5B能夠對多個戰略目標進行同時打擊，覆蓋了全球大部分地區。

▲巨浪2型登場。

巨浪2型（JL-2）

巨浪2型是中國第二代洲際潛射彈道導彈，射程為8000至1.2萬公里，可攜帶最多3至6個核彈頭。巨浪2型裝備在094型戰略核潛艇上，可大幅提升二次核打擊能力，當陸基核武器基地遭敵方打擊後，仍有足夠的核力量對敵方進行核反擊。