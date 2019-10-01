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碰！基隆死亡車禍…長庚特約車駕駛座遭「鋼管刺穿」駕駛不治

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▲▼基隆一處發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆安樂區1日於基金交流道紅綠燈口發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、廖安莘／基隆報導

基隆市安樂區1日上午9時30分許，於北二高基金一路交流道發生死亡車禍，一部基隆長庚特約車，從瑞芳載送病患前往情人湖院區時，行經基金一路匝道出口，車輛自撞分隔島，導致護欄鋼管直接穿破駕駛座，司機送醫後傷重不治，另造成車上兩名乘客輕傷，至於真正事發原因，還有待警方進一步調查釐清。

▲▼基隆一處發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

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