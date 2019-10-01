快訊／南方澳橋垮驚傳「至少20傷」　國軍出動M3浮門橋車救援

記者林銘翰／台北報導

米塔颱風逐漸遠離台灣，宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷，警消人員獲報後，趕緊派遣各式車輛及人員前往搶救。對此，國防部長嚴德發指示，立即由陸軍副總長、陸軍副司令編組專案支援小組進駐，開設前進指揮所，統合第三作戰區、蘇支部港勤艇及水下作業隊等兵力，主動協調縣府提供支援。

事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援。傷亡部分，截自上午十點半，根據初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。而事故發生當下，一輛油罐車正要過橋，不料整當駛抵對岸時，跨海大橋兩側端點突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，還因受到擠壓而起火燃燒，目前已知油罐車駕駛傷勢相當嚴重，現仍在搶救中。

▲南方澳跨海大橋坍方。（圖／記者游芳男攝）



國防部表示，第三作戰區工兵群已開始整備M3浮門橋，勘查人員出發偵查。海軍也出動蘇澳港大拖艇及陸戰隊M8艇駛往大橋附近實施人員搜救，蘇支部也成立救災小組赴現場救難指揮，蘇澳水下作業分隊7員攜帶潛水裝備赴大橋附近，下水實施搜救。此外，基隆水下作業隊6員攜帶潛水裝備，也已於上午10時30分出發前往支援搜救。

醫療救護支援方面，目前海軍已派遣蘇支部2組救護組，救護車2輛6人、168艦隊1組救護組救護車1輛2人；陸軍也派遣三支部衛生營衛1連2組救護組，救護車2輛6人，前往現地支援。

其他人也看了這些...



► 南方澳大橋垮 蔡英文下令：全力搜救！國軍水下大隊啟動

► 總統下令全力搜救！徐國勇、林佳龍、參謀總長趕赴南方澳

► 南方澳橋垮驚傳「至少20傷」 國軍出動M3浮門橋車救援

南方澳大橋斷裂畫面曝光...

► 南方澳大橋「一聲巨響」秒坍...油罐車猛撞橋墩 火舌濃煙狂竄

► 南方澳跨海大橋崩塌！油罐車「差1秒駛出橋」…墜碼頭燃燒司機重傷

► 南方澳大橋「設計、承建單位」曝光！完工21年斷裂 網震驚：不敢相信發生在台灣

►超越藍綠，就靠她了