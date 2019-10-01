你有領到嗎？　主計總處：去年員工每人平均總薪資73萬1千元創新高

▲行政院主計總處公布最新薪資統計。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處公布107年工業及服務業全年受雇員工最新平均總薪資統計，達73萬1千元，比106年增加2萬5千元，約3.6%，這也創下歷年來的新高。對此主計總處透露，應是要係106年景氣擴張，廠商在107年發放較多年終獎金及績效獎金所致。

主計總處公布最新「事業人力僱用狀況調查」結果顯示，企業僱用員工時除給付薪資外，另須負擔勞保、健保、退休金提撥等非薪資報酬，107年工業及服務業全年受僱員工每人非薪資報酬10萬2千元，加計薪資報酬62萬9千元，總報酬73萬1千元，較106年增加2萬5千元或3.6%。

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另外，主計總處指出，全年總報酬較106年增加2萬5千元或3.6%：企業僱用員工時除給付薪資外，尚須負擔勞保、健保、退休金提撥等非薪資報酬，107年全年受僱員工每人非薪資報酬10萬2千元，加計薪資報酬62萬9千元，總報酬73萬1千元，較106年增加2萬5千元或3.6%；其中非薪資報酬增加1,985元或2%，而薪資報酬中，經常性薪資增加1萬2,372元或2.6%，非經常性薪資（包括加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金等）增加1萬752元或8.5%。

此外，107年受僱員工總報酬中，經常性薪資、非經常性薪資及雇主負擔之非薪資報酬所占比重分別為67.2%、18.8%、14.0%，其中非經常性薪資所占比重為歷年最高，較106年增加0.9個百分點，主要是106年景氣擴張，廠商於107年發放較多年終獎金及績效獎金所致。