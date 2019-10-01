快訊／南方澳大橋垮　蔡英文下令：全力搜救！國軍水下大隊啟動

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對宜蘭南方澳跨海大橋1日上午9時30分左右發生坍塌事件，目前傳出至少20傷。 總統蔡英文稍早受訪時表示，已經動員所有力量搜救，國軍水下大隊也已經準備好，內政部長徐國勇也趕往現場，她要求相關單位傾全力把傷害降到最低。

事故發生後，宜蘭警消已經全面出動前往現場救援。傷亡部分，截自上午十點半，根據初步清查，遭壓的漁船中至少有8名漁工受困，現場至少有20人傷。而事故發生當下，一輛油罐車正要過橋，不料整當駛抵對岸時，跨海大橋兩側端點突然斷裂崩塌，油罐車瞬間下墜，還因受到擠壓而起火燃燒，目前已知油罐車駕駛傷勢相當嚴重，現仍在搶救中。

對此，蔡英文上午行程結束後接受媒體訪問時表示，稍早發生油罐車失火造成橋面斷裂，造成漁船損傷，現在有一些在船上工作漁民朋友受到影響，現在已經動員所有力量搜救，國軍已經啟動水下大隊來搜救，希望在最短時間把人員就上來，「這件事，內政部徐國勇已經趕往宜蘭，我也要求相關單位傾全力把傷害降到最低」。

隨後總統府發言人補充，總統受訪時就「南方澳跨海大橋坍塌」事件回應中，是對災情描述係依據第一時間回報。而後相關單位已更新災情說明，總統也持續密切掌握災情中，目前重點是救災，相關單位也已全力搜救中。

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