江胡習「三代同堂」　建政70週年大會塑「習核心」

▲中共三代領導人胡錦濤（前排左起）、習近平、江澤民同台出席建政70周年大會。（圖／翻攝央視）

記者陳政錄／綜合報導

「慶祝中華人民共和國成立70周年大會」今（1）日上午在天安門廣場展開，中共三代領導人江澤民、胡錦濤、習近平同台出席閱兵儀式，彰顯「習核心」團結氛圍。習近平說，「今天社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」

▲中共總書記習近平唱國歌。（圖／翻攝自CCTV）

在周年大會前，中共官方於昨（9月30日）晚舉辦晚會，卸任總書記江澤民、胡錦濤均未出席，引發外界討論。而在今日上午10點舉行的閱兵儀式和群眾遊行上，三代領導人同時登上天安門牌樓，根據央視畫面，習近平位於中心，胡錦濤站在習右手方，江澤民由兩隨扈攙扶於左側步行而出，三人一同在大會開幕時現身天安門。李克強、栗戰書等七常委成員和功勳代表依序出列。

▲中共領導人於天安門牌樓上閱兵。（圖／翻攝央視）

習近平在典禮上發表重要講話，他說，「70年來，全國各族人民同心同德、艱苦奮鬥，取得了令世界刮目相看的偉大成就。今天，社會主義中國巍然屹立在世界東方，沒有任何力量能夠撼動我們偉大祖國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」

▲大陸十一閱兵。（圖／翻攝央視）

於中華民族征程上，習近平表示，「要堅持中國共產黨領導，堅持人民主地位，堅持中國特色社會主義道路，全面貫徹執行黨的基本理論、基本路線。基本方略，不斷滿足人民對美好生活的嚮往，不斷創造新的歷史偉業。」

習近平說，「前進征程上，我們要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

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