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2020草包菜包支持誰？柯文哲：都一樣很令人悲傷

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記者陳家祥／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘宣布退選後，2020又回到國民黨、民進黨，蔡英文、韓國瑜的色彩之爭。日前戲稱剩下「草包跟菜包可以選」的柯文哲，被問到心中的支持人選？他坦言，「都一樣，都很令人悲傷」；柯還預言，明年的投票率一定很低，「會去投的都是那種意識型態比較強的，比較中間的都不去投，到時候要怎麼去動員那些中間選民出來投票，這還真的要想一下」。

▲▼柯文哲出席社區照顧關懷據點聯合成果展。（圖／記者徐斌慎攝）

「坦白講，我現在估計明年的投票率一定很低，我都很擔心」，柯文哲說，最後會去投的不是那種很堅定的民進黨，就是堅定的國民黨，「中間選民投票率…，我都想說糟糕，民眾黨政黨票會很低，因為會去投的都是那種意識型態比較強的，比較中間的都不去投」，所以到時候要怎麼去動員那些中間選民出來投票，這還真的要想一下。

至於在草包跟菜包之間，心中屬意支持的人選？柯文哲坦言，「都一樣，都很令人悲傷」。柯接著說，選舉是一個說服的過程，還有4個月的時間，「這次選舉比較糟糕的地方就是，大家好像都不講政策或是他的邏輯」。

柯文哲說，就他來看，這次就一個很傲慢的選舉，晚上call in節目一直在講怎麼選贏，從來沒有人講選上後台灣會怎樣，「我覺得雙方到現在為止，好像都不提政策，我看1996台灣選總統到現在，這次大概是最糟糕的一次」。

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