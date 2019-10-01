公車塞滿人！博愛座大媽「卡為啥不放包裡」狂找碴　台中妹帥解圍...爽度破表

▲女網友完全沒碰到那位阿姨，不解為何對方一直針對自己。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台中一名女網友日前搭乘公車時，博愛座上的大媽先是推了她一把，又不斷碎念找碴，一下瞪著她說，「為什麼不把卡放進包包裡」；一會兒又大吼，「一直擠到底在幹嘛」。在委屈又傻眼的同時，旁邊妹子突然出聲解圍，讓她感動的差點掉淚。

女網友在dcard娓娓道來，前天晚上10點多，她搭乘一台開在台灣大道上的公車，由於假日人潮眾多，加上後門卡片感應器故障，所以她只好努力往前想刷卡，當時前方有位熱心女乘客，蒐集了大家的卡片，並請靠近前門的人幫忙刷，當她拿回卡片時，一位坐在博愛座的阿姨，猛然用手推了她一下。

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那時，女網友以為對方是不小心的，所以也沒吭聲，眼看許多乘客陸續上車，她便走回原本站立的位置，也就是那位大媽的前方。沒想到，大媽瞪著她語帶鄙視地說，「走過去又走回來，妳到底在幹什麼？」

▲原po很謝謝幫她解圍的女生。（圖／翻攝自dcard）

大媽原本將兩個紙袋大剌剌佔據旁邊空位，說完後便開始護著自己的袋子，深怕她會碰到，還一邊搧風，一邊注意她的一舉一動。而她雖然覺得莫名其妙，心想「其他乘客要上車，我當然要往裡面站呀」，但也沒多做反駁，誰料對方更得寸進尺了。

才沒過多久，大媽又開啟碎念模式，瞪著她說，「為什麼不把卡放進包包裡？那麼小應該放得進去吧，下車再拿出來就好，為什麼不放進去？不然帶包包要幹嘛？」眼看她默默隱忍，繼續護著袋子罵道，「一直擠一直擠到底在幹嘛？」

就在她理智線快斷時，旁邊女生實在看不下去，直接開口說，「阿姨，人家妹妹根本沒有怎麼樣，車上這麼多人，放東西在位置上不讓人家坐就不對了，妳還一直罵人家，我已經看妳很久了，要不是人很多，誰喜歡在這裡推推拉拉。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

聞言，原po眼淚差點掉下來，由於當時她還在緩和自己的情緒，所以沒來得及抬頭向對方道謝，「人生中第一次發生這樣的鳥事，謝謝那位在東海別墅下車的女生，我們素昧平生，甚至到現在也不知道妳長什麼樣子，但謝謝妳的勇敢，謝謝妳幫我發聲，謝謝世界上依然有善良的人。」

另外，她也想對那位大媽說，「人潮擁擠的公車，妳拿東西佔位置就算了，我完全沒碰到妳的東西然後瘋狂碎念，還越念越大聲，而且動手推我；更扯的是，還要管我包包的使用方式，我要怎麼使用我的包包是我的自由，不懂阿姨想控制干涉的理由？」

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