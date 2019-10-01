大哥反制二哥！台積電股價衝278元　再創歷史新高

▲台積電董事長劉德音。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（1）日盤前發布對晶圓代工二哥格羅方德（GlobalFoundries）提告消息後，以歷史新高價273元開出後一路走揚，早盤最高來到278元、漲8元，再創歷史新高，市值逾7.2兆元；繼上周五（9/27）站上272.5元後，股價、市值再度雙創新高。

受到部分外資分析師對半導體看好，台積電ADR 30日上漲2.13%、收 46.48美元，創歷史收盤新高；盤中最高點 46.74 美元也創歷史盤中新高。

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台積電罕見對同業提告，源自於8月底日前格羅方德向美國、德國法院遞狀，控告台積電侵害專利技術，並將以禁制令，阻止部分iPhone、AirPods等產品，輸入美國、德國販售；台積電不僅在原地美國、德國法院反擊，還添加新加坡一地對格羅方德提出多項法律訴訟，並要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權之半導體產品，尋求實質的損害賠償。

除了在專利權上主動反攻，台積電在7奈米營收比重可望再突破新高。本土法人指出，目前台積電7奈米客戶包括蘋果、海思、聯發科、高通、輝達、超微、賽靈思等，加上近期蘋果與華為等非蘋新機陸續問世，不僅7奈米產能滿載，更不排除有部分訂單排擠效應產生，台積電第4季7奈米營收占比挑戰33%。

法人表示，由於先進製程強勁需求使得供應吃緊、交期更長，市場開始出現矽晶圓谷底已浮現的聲音。矽晶圓現貨市場價格自 2018 年的高點開始滑落，經歷一年多的庫存去化後，部分法人看好現貨市場第4季價格可望回穩。

法人認為，5G建設同樣為半導體帶來利多，由於各國都在加速5G的建設，新技術帶動新材料以及相關設備需求,加上美中貿易戰、日韓貿易戰等關稅壁壘，衍生轉單效應都有利台灣半導體業者成長。