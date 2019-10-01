影／及膝短裙「複製貼上」踢正步　女兵方隊亮相

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記者曾俊豪／綜合報導

大陸十一閱兵登場，徒步方隊的「嬌點」女兵方隊也正式亮相，在兩名女將軍帶領下，女兵方隊從天安門東側向西前進。他們穿著紅色套裝，及膝短裙，整齊的擺手、踢腿的動作，宛如一個個「複製貼上」，為陽剛氣十足的閱兵場合增添不少話題。

今年是中國大陸建政70年，也是大陸國家主席習近平舉辦任內第五次閱兵，首場「國慶閱兵」。而今年參加閱兵的女兵方隊也有許多「首次」，包含女將軍首次徒步受閱、女隊員首次掛槍、武警女兵首次亮相閱兵場，方隊編成和受閱形式也是第一次。

此次閱兵，女兵方隊以陸軍軍醫大學士官學校牽頭抽組，隊員來自解放軍6大軍種和武警部隊一線單位。陸軍軍醫大學士官學校的前身是1939年白求恩參與創建的晉察冀衛生學校，從1984年、1999年、2009年國慶首都閱兵，以及2015年的紀念抗日戰爭勝利70週年閱兵，到今年的國慶閱兵，學校已經第五次抽組女兵方隊接受檢閱。

▲十一閱兵女兵徒步方隊 。（圖／翻攝CCTV+）

蔡志軍表示，閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。閱兵式，受閱部隊在長安街列陣，光榮接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閱；分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。



蔡志軍介紹，此次閱兵共編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160多架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。此外，大部分方隊都編設將軍領隊，由受閱部隊2名指揮員共同擔任，「將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。」

此外，今年的閱兵也有很多首次亮相的新型武器裝備。蔡志軍表示，今年閱兵安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊部分新型武器裝備受閱，」集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設巨大變化。」

▲▼女兵方隊首次配槍受檢。（圖／翻攝CCTV+）

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